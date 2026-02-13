Byli reprezentanci Polski mogą przejąć sensacyjną rewelację Ekstraklasy!

Wisła Płock jako beniaminek Ekstraklasy rozgrywa bardzo udany sezon. Jeszcze przed 20. kolejką była liderem, jednak po porażce z Piastem Gliwice (0:1) spadła na drugą pozycję (kosztem Jagiellonii Białystok). Obiecujące wyniki to jeden z powodów, dla których klub cieszy się dużym zainteresowaniem.

Wisła Płock robi furorę w Ekstraklasie. Doczeka się prywatnego inwestora?

Może to nawet doprowadzić do zmiany właścicielskiej. Według ustaleń TVP Sport klub chce przejąć spółka powiązana do dwóch byłych reprezentantów Polski. "Marek Koźmiński i Cezary Kucharski złożyli propozycję kupna Wisły Płock" - czytamy na portalu nadawcy.

Obecnie 100 proc. udziałów w spółce posiada gmina - w 2007 r. odkupiła klub od Orlenu - lecz chce je zbyć. W październiku zeszłego roku prezydent Płocka Andrzej Nowakowski "przedłożył radzie miasta projekt uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu wyłonienia inwestora dla spółki". Rada miasta przyjęła uchwałę.

Do stołu negocjacyjnego zaproszono tylko jeden podmiot, o nazwie Fautores Group. Tam 50 proc. udziałów ma Koźmiński, 45-krotny reprezentant Polski, 35 proc. należy do Kucharskiego, mającego 17 występów w narodowych barwach, 10 proc. do Mariusza Siewierskiego, dawnego agenta piłkarskiego, który współpracował z Kucharskim (obecnie prowadzi firmę specjalizującą się w PR-ze), a pozostałe 5 proc. do polskiego finansisty, którego nazwiska nie ujawniono.

Oto jak ma wyglądać przejęcie Wisły Płock przez spółkę Marka Koźmińskiego i Cezarego Kucharskiego

TVP Sport skontaktowało się z Koźmińskim, który potwierdził złożenie rozmowy, ale więcej o sprawie powiedzieć nie mógł. Przejęcie klubu jest na wstępnym etapie. "Teraz czas na poznanie konkretów, ustalenie ramowej współpracy, sprecyzowanie, ile udziałów chce przejąć nowy inwestor. Oraz oczywiście określenie wyceny akcji. Inwestor musi przedstawić wizję rozwoju klubu, a miasto propozycję dalszego wspierania Wisły" - wytłumaczono.

Miasto w planach na 2026 r. założyło wsparcie Wisły kwotą 8,7 mln zł, jednak na dłuższą metę nie chce zbytnio dokładać, albowiem występy na poziomie Ekstraklasy generują ogromne wydatki. Również dlatego przejęcie klubu ma nastąpić do czerwca.

Kto wie, czy byli reprezentanci Polski nie będą od razu musieli wyłożyć większej kasy na klub. Jeśli Wisła Płock do końca sezonu utrzyma miejsce w czołówce tabeli, to zagra w eliminacjach europejskich pucharów. To jednak odległa perspektywa, na razie Płocczan czeka ligowe spotkanie z zawodzącym Widzewem Łódź. Odbędzie się ono w sobotę 14 lutego o godz. 20:15.