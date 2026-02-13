Deco znalazł winę kompromitacji Barcelony. Naprawdę to powiedział

Mecz na stadionie Riyadh Air Metropolitano w Madrycie od wielkiego błędu rozpoczął bramkarza Joan Garcia, co nie mogło pozostać bez wpływu na rozwój wypadków. Już po pierwszej połowie, w której padły wszystkie cztery gole dla Atletico stało się jasne, że ten wieczór będzie koszmarem Barcelony.

Deco wierzy w awans do finału. "Na Camp Nou dochodziło do spektakularnych remontad"

- Kiedy powiem, że jestem rozczarowany zespołem, to nie będzie to prawda, bo jestem naprawdę dumny z mojej drużyny. Może nie z pierwszych 45 minut dzisiaj, ale w tym sezonie. Wiecie, jak wiele kontuzji mamy, jak wielu zawodników jest poza grą. Cały sezon tak wygląda - podkreślił na pomeczowej konferencji prasowej trener Barcelony Hansi Flick.

Trudno więc określić nastroje w ekipie ze stolicy Katalonii jako bliskie rozpaczy. Wynik 0:4 chluby nie przynosi, ale przedstawiciele klubu nie tracą nadziei na awans do finału Pucharu Króla.

- Barca wielokrotnie pokazała, że na Camp Nou dochodziło do spektakularnych remontad. Będzie trudno, ale to nie jest niemożliwe. Grając u siebie, na lepszym boisku, musimy spróbować wygrać - powiedział Deco, a więc dyrektor sportowy Barcelony w rozmowie z telewizją TV3.

Co były reprezentant Portugalii sądzi o bolesnej porażce z Atletico?

- Dziś chodziło o intensywność. Pierwsza połowa była ciężka. Byli od nas o wiele lepsi i bardziej agresywni. To prawda, że murawa nie pomagała, ale to nie jest wymówka. Nie graliśmy dobrze. Nie podeszliśmy do pierwszej połowy tak, jak powinniśmy. Musimy myśleć o lidze, rewanż jest jeszcze daleko - przyznał.

W drugiej połowie zespół Barcelony strzelił gola, ale trafienie z 52. minuty Pau Cubarsiego po długich analizach zostało ostatecznie anulowane.

- Sędziowski błąd przy bramce Cubarsíego? Nie rozumiem. Od dawna tego nie rozumiemy. Nie widzę poprawy dzięki VAR, nie widzę poprawy w tym, co się dzieje. Trudno nam zrozumieć decyzje, trudno nam zrozumieć, że tracą 10 minut na wyznaczanie linii - grzmiał Deco. Portugalczyk miał więcej pretensji do sędziów czwartkowego pojedynku.

- Kartka dla Giuliano Simeone, z pomocą VAR-u, mogła być czerwona. Ale nie będziemy narzekać - dodał dyrektor Barcelony.

Rewanż w półfinale Pucharu Króla na Spotify Camp Nou zaplanowany jest na 3 marca. W najbliższym spotkaniu w lidze "Blaugrana" zmierzy się na wyjeździe z Gironą. Początek w poniedziałek 16 lutego o godzinie 21. Zapraszamy na relację tekstową z tego meczu na stronie Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.