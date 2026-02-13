Jest decyzja ws. meczów Polaków w Lidze Narodów. Przełomowa zmiana

Wczoraj 12 lutego w Brukseli odbyło się losowanie grup Ligi Narodów w sezonie 2026/27. Polacy w listopadzie 2024 roku spadli z najwyższej dywizji, zagrają więc w dywizji B. Kiedy i gdzie? UEFA przedstawiła szczegółowy terminarz. Ważną zmianą jest to, że w sezonie 26/27 zaplanowano dwa okienka reprezentacyjne związane z Ligą Narodów (były trzy), a przerwa między nimi wyniesie 3 tygodnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Najpiękniejszy gol Koseckiego? "Porównanie do Messiego? Co mi przyszło do głowy?"

Polacy poznali terminarz Ligi Narodów. Na początek zagrają z Bośnią i Hercegowiną

Tuż po tym, jak nasza kadra poznała rywali w Lidze Narodów, głos zabrał selekcjoner Jan Urban. - Losowanie jak każde inne. Mogło być lepiej, a i mogło być gorzej. Ciężko coś opiniować, gdyż zanim ruszy Liga Narodów to po drodze są baraże do mundialu, gdzie gramy my, Szwedzi czy Bośniacy. Na ten moment nie przywiązujemy uwagi do tego losowania, lecz w swoim czasie rozpoczniemy analizę tego, z kim będziemy grali i kiedy - powiedział.

Tak się składa, że jego sztab już może zacząć przygotowania do Ligi Narodów, bo UEFA opublikowała terminarz. W najbliższym czasie jednak najważniejsze są baraże w walce o awans na mistrzostwa świata. 26 marca w pojedynku na PGE Narodowym w Warszawie naszym rywalem będzie Albania. Pięć dni później Polacy zagrają na wyjeździe w kluczowym spotkaniu przeciwko zwycięzcy pary Ukraina - Szwecja.

- Szwecja to atrakcyjny przeciwnik, gdyż mają w swoich szeregach znakomitych zawodników. Ich wynik w eliminacjach do mundialu nie był normalny. Zobaczymy, jak będą sprawować się w barażach. Na pewno na papierze jest to bardzo silna drużyna - przyznał Jan Urban.

W Lidze Narodów Polacy zmierzą się ze Szwecją 28 września. Wcześniej zaś ich przeciwnikiem będą Bośniacy.

TERMINARZ MECZÓW POLAKÓW W LIDZE NARODÓW W SEZONIE 26/27:

Kolejka 1: 25 września, 20:45 - Polska - Bośnia i Hercegowina

Kolejka 2: 28 września, 20:45 - Szwecja - Polska

Kolejka 3: 2 października, 20:45 - Polska - Rumunia

Kolejka 4: 5 października, 20:45 - Bośnia i Hercegowina - Polska

Kolejka 5: 14 listopada, 20:45 - Rumunia - Polska

Kolejka 6: 17 listopada, 20:45 - Polska - Szwecja

Finał Ligi Narodów w sezonie 2026/27 jest zaplanowany na 13 czerwca 2027 roku. Tytułu będzie bronić reprezentacja Portugalii.