Godziny do hitu Ekstraklasy, a tu takie wieści. Idą na wojnę

"Informujemy, że Komisja Ligi, po dokonaniu interpretacji sposobu wykonania kary nałożonej w dniu 15 marca 2023 roku na zorganizowaną grupę kibiców Korony Kielce, poinformowała nasz Klub o konieczności jej wykonania podczas najbliższego meczu z udziałem otwartego sektora kibiców gości" - przekazał Radomiak Radom w komunikacie z 4 lutego. Mecz już niebawem, a temperatura rośnie.

Korona Kielce zagra bez własnych kibiców w meczu z Radomiakiem Radom? Odpowiadają Komisji Ligi

Kielczanie nie zgadzają się z interpretacją Komisji Ligi, od której w środę 11 lutego otrzymali pismo dotyczące braku możliwości wejścia grup zorganizowanych jej kibiców na zbliżającą się "Świętą Wojnę", bo tak nazywane są ich potyczki z Radomiakiem.

Zacytowano fragment pisma od komisji: "W Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN nie określono expressis verbis zasad wykonywania kar zakazu wyjazdu zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie w sytuacjach związanych z budową obiektu piłkarskiego i decyzjami właściwych organów administracyjnych, wyłączającymi na okres obejmujący znaczącą lub całkowitą część rozgrywek obowiązek posiadania sektora gości. Zdaniem Komisji Ligi uznać należy na zasadzie słuszności, że kara zakazu wyjazdu kibiców powinna zostać wykonana wyłącznie w warunkach pozwalających na przyjmowanie przez gospodarza kibiców gości, inaczej kara ta byłaby iluzoryczna i nie oddziaływałaby na obwinionych i środowisko piłkarskie". Chodzi o to, że w ostatnich latach trybuna gości w Radomiu była nieczynna przez remont i nie było jak przyjąć fanów innych klubów.

Co na to klub ze stolicy województwa świętokrzyskiego? "Korona podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, zgodnie z którym kara nałożona decyzją Komisji Ligi z dnia 15 marca 2023 r. została wykonana w związku z rozegraniem meczu Radomiak Radom - Korona Kielce w dniu 22 października 2023 r., który odbył się bez udziału zorganizowanej grupy Kibiców naszego Klubu" - podkreślono.

To właśnie nieobecność swoich fanów na meczu sprzed ponad dwóch lat Kielczanie uznają za odbycie kary. "Brak obecności Kibiców Korony Kielce na wskazanym spotkaniu stanowił realne wykonanie sankcji - zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i sportowym. Drużyna została pozbawiona wsparcia swoich Kibiców podczas meczu wyjazdowego, a środowisko kibicowskie faktycznie poniosło konsekwencje nałożonej kary" - wyjaśniono.

Korona Kielce zapowiada kroki ws. decyzji Komisji Ligi

Kielczanie przypomnieli, iż według art. 53 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN nie można karać za to samo przewinienie więcej niż raz. Przez to Korona uważa, że mimo braku wstępu dla jego kibiców na wspomniany w poprzedniej decyzji "następny mecz", zakaz wejścia na najbliższy mecz ligowy "może prowadzić do sytuacji podwójnego ukarania za to samo przewinienie dyscyplinarne". Ponadto "Klub analizuje otrzymane stanowisko pod kątem prawnym", a o kolejnych krokach będzie informować swoimi kanałami komunikacji.

Mecz 21. kolejki Ekstraklasy Radomiak Radom - Korona Kielce zostanie rozegrany w piątek o godzinie 18:00. Aktualnie oba zespoły są obok siebie w ligowej tabeli i mają po 20 pkt, lecz Radomianie legitymują się lepszym bilansem bramkowym (+5 do +2), mają też jedno spotkanie rozegrane mniej.