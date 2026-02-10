Oto co Papszun powiedział piłkarzom w szatni. "Cały czas mówię, k..."

Piłkarze Legii Warszawa znów zawiedli swoich kibiców, ale uniknęli kolejnej kompromitacji. Do doliczonego czasu gry przegrywali 0:2 na wyjeździe z Arką Gdynia, ale potrafili jeszcze zremisować 2:2. Dwa gole dla warszawian zdobył rezerwowy Antonio Colak.

Kamery pokazały, co Marek Papszun powiedział piłkarzom Legii Warszawa w szatni

Legia Warszawa udostępniła na YouTube kulisy z meczu w Gdyni. Można w nich m.in. zobaczyć, co trener Marek Papszun powiedział swoim piłkarzom po końcowym gwizdku.

- Szacunek, że to odwróciliśmy, szczególnie odwrócili ci, co weszli na boisku. To cały czas wam mówię, że k*** nie gra jedenastu, ale każdy jest ważny. Ktoś zagrał słabiej, nie zwieszać głowy, tylko wracamy i jedziemy dalej. Dlaczego "Czolo" strzelił dwie bramki? Widzicie, jaki on jest na co dzień. Zapamiętajcie ten mecz, że nie można poddawać się w żadnym momencie. Wszystko można odwrócić. Doceńmy to, co zrobiliśmy. Szacunek dla was, że się nie poddaliście, dla młodzieży, że weszła werwa. To jest to - m.in. powiedział Papszun.

Całą jego wypowiedź i kulisy z meczu Arka Gdynia - Legia Warszawa można zobaczyć w linku poniżej.

Legia Warszawa wciąż jest w strefie spadkowej - na przedostatnim, 17. miejscu. Ma tyle samo punktów (20.) co 16. w tabeli Widzew Łódź oraz ostatni zespół ligi - Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

Drużyna trenera Marka Papszuna w piątek, 13 lutego zagra na wyjeździe z GKS-em Katowice, który wygrał oba wiosenne mecze (2:0 na wyjeździe z Zagłębiem Lubin i 1:0 u siebie z Widzewem Łódź). Początek meczu o godz. 20.30.

Zapraszamy na relację na żywo z meczów Legii Warszawa na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.