Kibice otoczyli Ewę Pajor. Oto jak ich potraktowała

Ewa Pajor szturmem wzięła FC Barcelonę. "W ubiegłym sezonie Polka biła rekordy strzeleckie, a Barcelona wygrała wszystkie krajowe trofea. Wielki zawód zdarzył się na sam koniec, w finale Ligi Mistrzyń przeciw Arsenalowi. Drużyna w 30 meczach w lidze hiszpańskiej wbiła aż 128 goli" - pisał Dariusz Wołowski, dziennikarz Sport.pl. Sama 29-latka we wszystkich rozgrywkach miała aż 42 trafienia.

Ewa Pajor nie mogła się opędzić od kibiców. Oto jak się zachowała

Nic dziwnego, że napastniczka błyskawicznie stała się ulubienicą kibiców. Hiszpańskich oraz polskich, którzy już wcześniej podziwiali jej występy w drużynie narodowej czy poprzednich klubach. A naszych rodaków w stolicy Katalonii nie brakuje, o czym przekonuje się zawodniczka.

Hiszpański dziennikarz Angel Perez opublikował w serwisie X nagranie z reprezentantką Polski w roli głównej. Widać tam, jak siedząc w samochodzie, cierpliwie robi sobie zdjęcia z kibicami oraz składa autografy m.in. na koszulkach - głównie są to Polacy, co słychać po mowie. To już kolejne takie wideo z jej udziałem, a Hiszpan bardzo ją pochwalił.

"Jeśli Hansi Flick nigdy nie odmawia kibicom, to Ewa Pajor jest bardzo podobna. Polska zawodniczka zawsze zwraca uwagę na kibiców. Gwiazda na boisku i poza nim" - tak podsumował te obrazki. Flick to szkoleniowiec zespołu seniorów.

Ewa Pajor nie zwalnia tempa w FC Barcelonie

Jak w tym sezonie radzą sobie Polka i jej koleżanki? "Barcelona awansowała do półfinału Pucharu Królowej po zwycięstwie nad Realem w Madrycie 4:0. Polka zdobyła dwa gole. Po 19 kolejkach w lidze hiszpańskiej zespół Pere Romeu ma przewagę 10 pkt nad Realem. Pajor jest liderką klasyfikacji najskuteczniejszych (15 bramek). Broni korony zdobytej w poprzednim sezonie" - pisał Dariusz Wołowski.

W niedzielę 8 lutego FC Barcelona pokonała 3:0 DUX Logorno w meczu ligowym, ale wtedy Ewa Pajor bramki nie zdobyła. Być może zrobi to w sobotę 14 lutego w starciu z Eibar w ramach ligi hiszpańskiej.