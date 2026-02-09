A jednak! Media: Widzew zdecydował ws. przyszłości trenera

– Ta porażka to dla mnie smutny moment – mówił po ostatnim meczu Widzewa trener łódzkiego klubu Igor Jovicević. Czerwono-biali stracili jedynego gola po rzucie rożnym w ostatniej akcji pierwszej połowy meczu z GKS-em Katowice. Nie odrobili już tej straty i przegrali po raz drugi w rundzie wiosennej i dwunasty w tym sezonie. Kibice, rozdrażnieni tymi wynikami, domagali się zwolnienia trenera, które, według informacji medialnych, nie było rozważane przez władze klubu.

Widzew nie zwolni trenera. "Bardzo dobra informacja"

"Ani między 11:00 a 12:00, ani po 12:00 - nie ma w Widzewie mowy o zmianie trenera. I to jest bardzo dobra informacja" - napisał na portalu X Maciej Winczewski z Radia Widzew, a Mateusz Janiak z Przeglądu Sportowego dodał: "Ludzie, którzy zarządzają pionem sportowym znają się na robocie i potrafią wytrzymać ciśnienie. Jak np. Dariusz Adamczuk w sezonie 2018/19, który Kosta Runjaić zaczął od 3 porażek i w sumie 4 punktów w 8 kolejkach, ale pracy nie stracił. Na szczęście".

Igor Jovicević, były trener Dynama Zagrzeb, Szachtara Donieck i Łudogorca Razgrad objął Widzewa w październiku 2025 roku.

Prowadzony przez niego klub, podobnie jak Legia i Termalica, w ligowej tabeli ma po 20 punktów i do pierwszej drużyny spoza strefy spadkowej traci 2 pkt. - Odczuwam smutek po porażce. Chcieliśmy poprawić sytuację w tabeli. Nie udało się. Pozostaje nam praca, by uzyskać pierwsze zwycięstwo. Wygrywamy dużo pojedynków jeden na jeden, ale kluczem do osiągania dobrych wyników jest zbudowanie pewności siebie. Na razie jej nie ma, mogą ją stworzyć tylko zwycięstwa – ocenił po meczu z GKS-em Katowice trener Widzewa.

Kolejny mecz łodzian w najbliższą sobotę o godz. 20:15. Rywalem Widzewa będzie wicelider ekstraklasy, Wisła Płock.