Szybka weryfikacja hitowego transferu Widzewa. "Wygląda jak piłkarz z ligi fińskiej"

Widzew Łódź podczas zimowego okienka transferowego sprowadził nowych piłkarzy za blisko 15 milionów euro. Najwięcej, 5 milionów euro zapłacono za Osmana Bukariego, to najdroższy transfer w dziejach Ekstraklasy. Zawodnik Z Ghany z marszu nie podbił jednak polskiej ligi, co więcej - póki co okazuje się jednym z największych rozczarowań.

Brutalna weryfikacja hitowego transferu Widzewa. Fani nie mają litości

Pierwsze zderzenie Bukariego z Ekstraklasą w bardzo podobny sposób oceniają niemal wszyscy eksperci i internauci. Zauważając zupełny brak jakości, który pokazuje zawodnik sprowadzony z MLS.

- Na razie Bukari ma gorsze wejście do Ekstraklasy niż Akere, który przynajmniej robił jakiś szum w początkowych fazach swoich akcji - napisał na portalu X dziennikarz Weszlo, Przemysław Michalak.

- Ten Bukari z Widzewa jest maksymalnie na poziomie Jaroslava Mihalika albo Omrana Haydarego - dodał na portalu X Sławomir Łapiński.

"Wyglądał jak piłkarz z ligi fińskiej"

Postawa Bukariego nie dość, że nie robi wrażenia, to wygląda katastrofalnie. Zawodnik z Ghany został porównany do zawodnika z ligi fińskiej. Jeden z użytkowników portalu X zauważył, że taka gra ofensywnego zawodnika nie powinna dziwić, biorąc pod uwagę jego ostatnie występy w MLS.

- Bukari przez 103 minuty, które zagrał wygląda bardziej jak piłkarz ściągnięty z ligi fińskiej za 500 tysięcy złotych niż 5 mln euro - napisał na portalu X jeden z użytkowników.

- Ale jak to Bukari, który w MLS nie miał liczb, gdzie nie ma defensywy i łatwiej jest grać ofensywnym zawodnikom nie ma liczb w Ekstraklasie i jest bezużyteczny? Nikt się nie spodziewał... - zauważa inny z kibiców.

"Jesteśmy dżemikiem ligi za grube miliony"

Dostało się nie tylko Bukariemu, ale również całej drużynie Widzewa. Jeden z użytkowników portalu X zwrócił uwagę na zupełny brak pomysłu w grze, a zawodników łódzkiej drużyny, na czele z Bukarim określił jako "produkty piłkarskopodobne".

- W naszej grze nie ma za grosz pomysłu, wypracowanych schematów, jesteśmy dżemikiem ligi za grube miliony. Czubak ball ewoluowało w jeszcze paskudniejszą poczwarkę - Jovicević ball. Obrzydliwie niejaka zbieranina produktów piłkarskich i piłkarskopodobnych - Bukari - napisał kolejny fan.

Osman Bukari i spółka będą mogli odmienić opinie piłkarskiego środowiska na swój temat już w najbliższą sobotę, 14 lutego. O godzinie 20:15 Widzewiacy zmierzą się na wyjeździe z Wisłą Płock. Naszpikowany gwiazdami zespół Widzewa znajduje się w strefie spadkowej, na przedostatnim miejscu w tabeli. Wisła jest wiceliderem stawki.