Trener rewelacji Ekstraklasy ogłosił ws. mistrzostwa. Poszło w świat

Mariusz Misiura doprowadził Wisłę do pierwszego miejsca w tabeli po rundzie jesiennej, co na półmetku sezonu trzeba ocenić jako ogromną niespodziankę. Efekt pracy trenera mógł robić wrażenie - 8 wygranych, tylko dwie porażki i jeden z najlepszych bilansów bramkowych w lidze (plus 10 goli). W mediach zaczęto więc coraz głośniej mówić o Wiśle jako o jednym z kandydatów do mistrzostwa kraju. – Nie pozwolę na pompowanie balonika. Co nie znaczy, że nie mamy ambicji w klubie, bo patrząc na grupę ludzi, która zebrała się w Płocku, każdy z osobna takie ambicje posiada – tak Misiura w rozmowie z „Piłką Nożną" odniósł się do medialnych typów.

Wisła Płock faworytem do mistrzostwa? "Temat nie zaistniał"

Trener "Nafciarzy" podkreślił też, że w płockiej szatni nie rozmawia się o mistrzostwie. – W trakcie jesieni nie zaistniał i teraz też o tym nie rozmawiamy. Ważniejsze jest coś innego – w trakcie pierwszej rundy wewnątrz drużyny pojawiały się głosy, że fajnie byłoby wrócić na ligowe podium, potem, że na pierwsze miejsce. Spełnialiśmy cele, które sami sobie stawialiśmy. Teraz chodzi o to, by wiosną było podobnie, by krok po kroku zespół rósł, rozwijał się. Jeśli to zrealizujemy, w maju będziemy mieli powody do radości bez względu na to czy zdobędziemy mistrzostwo, czy nie zdobędziemy, bo też prawda jest taka, że gdy nie zdobędziemy, tragedii nie będzie – podsumował w rozmowie z "Piłką Nożną".

Wisła Płock zaczęła rundę wiosenną od wygranej z Rakowem Częstochowa, a trener Misiura – od zdanego egzaminu i zdobycia certyfikatu UEFA PRO. Teraz wicelider Ekstraklasy zmierzy się na wyjeździe z Piastem Gliwice. To dla "Nafciarzy" wyjątkowo niewygodny rywal - w ostatnich 10 meczach Wisła z drużyną ze Śląska przegrała aż sześciokrotnie.

- Chcemy poprawić ten bilans. Widzę na treningu duże zaangażowanie piłkarzy. Chcieliśmy jak najszybciej w tym roku wywalczyć pierwsze punkty i to nam się udało, pokonaliśmy Raków. Teraz przed nami jest cel, by zdobyć pierwszy komplet punktów na wyjeździe – zapowiedział Misiura przed meczem z Piastem Gliwice.

Wygrana z Rakowem była dla Wisły 11. z rzędu meczem piłkarzy trenera Misiury bez porażki. Jeśli Wisła wygra z Piastem (spotkanie w poniedziałek o godz. 19), wyprzedzi Jagiellonię Białystok o jeden punkt i zostanie nowym liderem PKO BP Ekstraklasy.