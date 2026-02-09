Całe Niemcy zachwycone Polakiem! "Kicker" ogłosił: Gracz kolejki

Arkadiusz Pyrka i jego FC St. Pauli w ten weekend mierzyli się z VfB Stuttgart. To nie jedyni Polacy występujący w tym meczu, bo w wyjściowym składzie znalazł się też Adam Dźwigała. Arkadiusz Pyrka zaliczył w tym meczu asystę przy golu otwierającym wynik i był jednym z najwyżej ocenianych zawodników całego tygodnia w Bundeslidze. Według Kickera, Polak zasłużył na notę 2,5 (skala 1-6, "jedynka" oznacza klasę światową). "Pierwsze powołanie do jedenastki dnia" - napisano w Kickerze przy sylwetce Polaka.

REKLAMA

Zobacz wideo

Żukowski z hattrickiem, Pyrka w jedenastce tygodnia

23-letni Arkadiusz Pyrka, dla którego jest to pierwszy rok gry w Niemczech, w tym sezonie Bundesligi rozegrał już 18 meczów, a do tego czterokrotnie wystąpił w Pucharze Niemiec. 30-letni Adam Dźwigała gra w St. Pauli od grudnia 2020 roku. W tym sezonie rozegrał w Bundeslidze 13 meczów.

W ten weekend wygrało też FSV Mainz, z grającym od 81. minuty Kacprem Potulskim. Drużyna Polaka pokonała u siebie FC Augsburg 2:0 i awansowała na 13. miejsce. To trzecie z rzędu ligowe zwycięstwo tej drużyny.

Z ostatniej kolejki może być też zadowolony piłkarz grającego w drugiej Bundeslidze Magdeburga Mateusz Żukowski. Polak w zaledwie 18 minut zdobył klasycznego hattricka w wygranym 5:4 wyjazdowym meczu 21. kolejki z Greuther Fuerth. Były zawodnik Lechii Gdańsk i Śląska Wrocław w tym sezonie zdobył już dziewięć bramek. "Kicker" ocenił go na najwyższą możliwą notę "1" i wybrał graczem kolejki 2. Bundesligi!

Greuther Fuerth objęło prowadzenie w ósmej minucie po golu Islandczyka Brynjara Bjarnasona. Później trafienie samobójcze zanotował Reno Munz. Żukowski zdobył trzy bramki między 15. i 33. minutą. Gola dla Magdeburga strzelił też Francuz Rayan Ghrieb. Rozmiary porażki gospodarzy zmniejszyli Fin Doni Arifi, Szwajcar Jan Elvedi i Tunezyjczyk Sayfallah Ltaief. Żukowski grał do 88. minuty. Zmienił go Iworyjczyk Silas Gnaka.

Żukowski w 2025 roku przeszedł do Magdeburga ze Śląska Wrocław, który w zeszłym sezonie spadł z ekstraklasy. Wcześniej napastnik występował w Rangers FC, Lechu Poznań, Lechii Gdańsk i Chojniczance Chojnice. 24-latek jest wychowankiem Pogoni Lębork. Klub Żukowskiego - FC Magdeburg - zajmuje 13. miejsce w 2. Bundeslidze.

Podsumowanie weekendu: