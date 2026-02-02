Siarczysty mróz w całej Polsce. Jest decyzja władz ws. meczu Ekstraklasy

- Szanowni Państwo, moja decyzja po długich konsultacjach z drużynami i delegatem meczowym jest taka, że mecz został odwołany. Jeśli popatrzymy za moje plecy i sprawdzimy tę murawę, to nie nadaje się do gry w piłkę nożną - w ten sposób sędzia Wojciech Myć poinformował kibiców o odwołaniu meczu Jagiellonii Białystok z GKS-em Katowice w ramach 16. kolejki Ekstraklasy. Spotkanie miało się odbyć 23 listopada zeszłego roku, ale nie doszło do skutku z powodu pogody. W Białymstoku doszło do obfitych opadów śniegu, który pokrył całą murawę. Starcie zostało więc przełożone na środę 4 lutego. Okazuje się jednak, że również w tym terminie nie uda się go rozegrać.

Ekstraklasa ogłasza: Mecz został odwołany. A mieli grać w... listopadzie

W poniedziałek, na dwa dni przed planowanym meczem poinformowali o tym przedstawiciele Ekstraklasy. - Departament Logistyki Rozgrywek, po rozpatrzeniu wspólnego wniosku GKS-u Katowice oraz Jagiellonii Białystok o przełożeniu spotkania z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, podjął decyzję o odwołaniu środowej rywalizacji. Nowa data meczu zostanie ogłoszona w późniejszym terminie - podali na platformie X.

Jak wyjaśniono na stronie rozgrywek, w poniedziałek z prośbą o przełożenie terminu spotkania do władz rozgrywek zwrócił się GKS Katowice. - Klub uzasadnił swoją prośbę tym, że w dniach poprzedzających i w terminie meczu (4 lutego 2026 roku, godz. 20:30) prognozowane są skrajnie niskie temperatury oraz opady, które mogą uniemożliwić rozegranie meczu - czytamy.

Mrozy paraliżują grę w Ekstraklasie. Mecz w Białymstoku znów odwołany

Władze ligi, zdając sobie sprawę z zagrożenia, oczywiście do wniosku się przychyliły. - W Białymstoku panują i przez kilka najbliższych dni prognozowane są silne mrozy, sięgające w poniedziałek i wtorek nawet -25 stopni C, a dodatkowo w dniu meczu możliwe są opady śniegu. To najgorsze przewidywane warunki, jeszcze bardziej niekorzystne niż panujące w weekend. Obecnie na terenie województwa podlaskiego obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia IMiGW w związku z silnymi mrozami - wyjaśnił Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy.

Jak na razie kolejnego planowanego terminu nie podano. Ustalenie go może być zresztą problematyczne, bo Jagiellonię czekają jeszcze mecze w Lidze Konferencji Europy. Z kolei GKS Katowice wciąż rywalizuje w Pucharze Polski.