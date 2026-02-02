Wymusił transfer i już ma nowy klub. Fortuna za gwiazdę lidera Ekstraklasy!

Andrias Edmundsson trafił do Hellasu Verona, najsłabszej drużynie Serie A. Farer został sprowadzony do Włoch za 2,5 miliona euro (ponad 10,5 mln złotych) i podpisał kontrakt do czerwca 2029 roku. "Wartość transferu mogą powiększyć bonusy, które ustalono na 300 tysięcy euro. Wisła otrzyma też 10 procent od zysku Hellasu z kolejnego transferu - informują "Meczyki".

Edmundsson przed transferem do Hellasu wyżalał się w mediach na swój poprzedni klub, Wisłę Płock. Obrońca był związany z "Nafciarzami" kontraktem, ale i tak uważał, że należy mu się prawo do transferu, który ostatecznie zdołał wymusić. Przed tym na łamach "Meczyków" w emocjonalny sposób tłumaczył swoją perspektywę.

– Jestem zdruzgotany. To trudne do zrozumienia, że klub, z którym tyle przeszedłem, tak mnie traktuje. Czuję się, jakby mnie nie było. Brak ludzkiego traktowania, zero zrozumienia dla moich marzeń i aspiracji, chyba nie o to powinno chodzić w sporcie, to jest bardzo niesprawiedliwe – żalił się piłkarz na łamach portalu.

Edmundsson zaczynał przygodę z piłką w klubie z rodzinnego miasta – B68 Toftir. Potem trafił do szkółki Sunderlandu, z którego trafił do drugiej ligi hiszpańskiej. Nie przebił się tam jednak, po czym wylądował w czwartej lidze, z której "wyciągnęła go" Chojniczanka Chojnice. Dla drużyny z drugiej ligi polskiej zagrał 25 meczów, po czym przeniósł się do Wisły Płock.

Z "Nafciarzami" Edmundsson przeszedł drogę od pierwszej ligi, przez baraże, do ekstraklasy, w której dotarł aż do pozycji lidera. Łącznie, zagrał w Wiśle 18 razy. 19-krotnie zagrał też w kadrze Wysp Owczych.

Hellas Verona póki co zajmuje 20. miejsce w Serie A. Do bezpiecznej, 17. pozycji w tabeli, traci 4 punkty.