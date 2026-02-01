Ostro. Tak Kowalczyk skomentował blamaż Legii

28 września 2025 roku - to wtedy po raz ostatni Legia Warszawa zwyciężyła w ekstraklasie. Wówczas pokonała 1:0 Pogoń Szczecin po golu Milety Rajovicia. W niedzielny wieczór ten zawodnik się nie popisał. Zmarnował rzut karny z 44. minuty, uderzając w bramkarza i to dwukrotnie. Ostatecznie pierwszego zwycięstwa od ponad czterech miesięcy odnieść się nie udało. Korona Kielce wygrała 2:1.

Wojciech Kowalczyk mówi wprost o Legii. "Papieru toaletowego w stolicy brakuje"

- Nie możemy odmówić tej drużynie charakteru w tych trudnych warunkach. Przebiegliśmy prawie 120 km więc takie zaangażowanie jest, ale musimy dodać więcej elementów piłkarskich i taktycznych, by spełnić oczekiwania kibiców - podkreślał Marek Papszun na pomeczowej konferencji prasowej. Był zawiedziony porażką, ale zapowiedział jeszcze większą mobilizację. A co na temat gry zespołu miał do powiedzenia Wojciech Kowalczyk?

- Po pierwsze, nie ma poprawy, po drugie nie jesteś w stanie nawet u siebie na Łazienkowskiej zremisować meczu z teoretycznie dużo słabszym rywalem. (...) Tamci przyjeżdżają i mówią: "Chwilę, zaraz, to my sprawdzimy waszą czujność pod koniec spotkania". Zmienił się sztab, trener, a ty w końcówce przy Łazienkowskiej jesteś w stanie zawalić sprawę - mówił rozczarowany Kowalczyk w programie na kanale WeszloTV na YouTube. Nawiązał m.in. do decydującego trafienia. To padło w 90. minucie, a jego autorem był Mariusz Stępiński, powracający po latach do ekstraklasy.

A to nie był koniec. Kowalczyk ocenił postawę piłkarzy Papszuna jeszcze bardziej dosadnie. - Legia to wiemy doskonale, jak przychodzi 85. minuta na zegarze i jest wynik taki na styku, to papieru toaletowego w stolicy brakuje, w kiblach na Łazienkowskiej też - mówił.

Eksperci również przejechali się po Legii. Rajović oberwał najbardziej

Nie tylko Kowalczyk ostro wypowiadał się w sprawie Legii po kompromitacji z Koroną Kielce. Podobnie uczynili eksperci na X. Mocno przejechali się szczególnie po Milecie Rajoviciu. "Naprawdę w tej drużynie nie było nikogo innego, kto mógłby podejść do tego rzutu karnego niż Mileta Rajović?", "Nie dało się gorzej rozpocząć roku niż robi to Legia. Kto dał karnemu Rajovicowi?" - zastanawiali się.

Legia zajmuje obecnie 17. miejsce w tabeli, ale już w poniedziałek może spaść na ostatnią lokatę. Tego dnia mecz rozegra Bruk-Bet Termalica Nieciecza, który ma tyle samo punktów, co piłkarze Papszuna, ale gorszy bilans bramek. Nie ulega wątpliwości, że stołeczny klub jest w bardzo trudnej sytuacji. Trener nie składa jednak broni i zapowiada pracę nad poprawą i przełamaniem. Czy to w końcu nadejdzie? Czy Legia wygra w rundzie wiosennej mecz?