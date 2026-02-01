Tak Boniek podsumował mecz Legii. Króciutko

Marek Papszun pod koniec grudnia przejął drużynę Legii Warszawa i z miejsca otrzymał duży kredyt zaufania. Mimo iż klub zajmuje miejsce w strefie spadkowej Ekstraklasy, nie brakowało głosów, że pod wodzą nowego szkoleniowca może nawet włączyć się do gry o puchary. Tymczasem debiut szkoleniowca okazał się jednym wielkim niewypałem.

Koszmarny mecz Legii w debiucie Papszuna. Reakcja Bońka mówi wszystko

W niedzielę Legia na własnym stadionie przegrała w pierwszej kolejce rundy wiosennej z Koroną Kielce 1:2. Bohaterem spotkania był Mariusz Stępiński, który w 90. minucie dał gościom niespodziewane zwycięstwo. Wcześniej trafił też do siatki w pierwszej połowie. Legia natomiast miała w tym meczu dwa rzuty karne, ale wykorzystała tylko jednego. Zrobił to w 76. minucie Bartosz Kapustka. Z kolei wcześniej, tuż przed końcem pierwszej połowy, jedenastkę zmarnował Mileta Rajović. To, co wydarzyło się przy Łazienkowskiej, w wymowny sposób skomentował Zbigniew Boniek.

Były prezes PZPN- u pozwolił sobie na wyjątkowo krótkie podsumowanie na platformie X. - ... i bądź tu mądry - napisał tuż po końcowym gwizdku.

Boniek podsumował Ekstraklasę. Kilka słów prawdy

Nieco dłuższy wpis popełnił nieco później. - Big 4 (Legia, Raków, Lech i Widzew) zaczęły na wstecznym. Taka prawda. Brawa dla Korony, Wisły P, Lechii i Jagi. Nasza liga jest szalona - podsumował całą kolejkę.

Choć Boniek wydawał się zaskoczony takim obrotem spraw, sam już wcześniej przewidywał, że problemy Legii wcale nie muszą zniknąć od razu. Dlatego też wyrażał pewne wątpliwości w związku z przenosinami Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa. - Pan Marek na pewno zostawia piękną zabawkę, która świetnie funkcjonuje. By wziąć się za coś, co nie za bardzo działa. Sam jestem ciekaw, jak mu to wyjdzie. Powiedzmy to sobie uczciwie, że Legia nie jest łatwym klubem - mówił w grudniu w rozmowie z Polsatem Sport.