Ekstraklasa wraca. Jedni czekają z wypiekami, inni przewracają oczami

Pod tekstem opisującym, jak francuskie media określiły polską ligę jako największe piłkarskie dziwadło Europy, pojawiła się sonda dotycząca nastrojów kibiców. Jej wyniki jasno pokazują, jak mocno podzielone są opinie przed wznowieniem rozgrywek oraz jak odmienne są oceny obecnej sytuacji Ekstraklasy. To dobry punkt wyjścia do przyjrzenia się temu, co przyciąga widzów, a co skutecznie ich zniechęca. Sondę, której wyniki opisujemy, znajdziesz TUTAJ.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski trafi do MLS? Kosecki: Często to powtarzał, na pewno ma plan

Kibice niemal równo podzieleni. Wznowienie sezonu wywołuje sprzeczne reakcje

Rzadko zdarza się, by dwie przeciwstawne odpowiedzi cieszyły się niemal identycznym poparciem. 47,37 procent głosujących zadeklarowało, że nie czeka na powrót Ekstraklasy, co pokazuje zmęczenie części odbiorców krajowymi rozgrywkami (wynik z dnia 30.01.2026 roku). Dla tej grupy nawet zagraniczne zainteresowanie nie jest wystarczającym powodem, aby regularnie śledzić ligowe wydarzenia. Niewiele mniejsza grupa, bo 46,57 procent, przyznała, że z niecierpliwością oczekuje wznowienia meczów. Ten rezultat potwierdza, że Ekstraklasa nadal potrafi przyciągać uwagę i budzić emocje, zwłaszcza w sezonie z wyjątkowo wyrównaną tabelą. Dla wielu kibiców to właśnie brak oczywistych faworytów stanowi największy atut rozgrywek.

sonda materiały redakcyjne

Nieliczni bez zdania. Ta grupa wciąż może dać się przekonać

W sondzie znalazła się także trzecia odpowiedź, wskazana przez 6,07 procent głosujących. To osoby, które nie mają jeszcze jednoznacznego zdania na temat powrotu ligi. Choć stanowią najmniejszą część uczestników, ich postawa może się stosunkowo szybko zmienić. Niezdecydowani często reagują na pierwsze sygnały płynące z boisk. Jeśli początek rundy wiosennej przyniesie niespodziewane wyniki, głośne historie i wysoki poziom napięcia, ta grupa może dołączyć do grona regularnych widzów. Otwarte rywalizacje o czołowe miejsca sprzyjają takim zmianom nastawienia.

Chaos w tabeli jednych przyciąga, innych odstrasza. Liga znów dzieli opinie

Określenia o najbardziej zwariowanej lidze Europy zwróciły uwagę zagranicznych mediów, ale wyniki sondy pokazują, że nie wszyscy odbierają to jako zaletę. Dla części kibiców brak dominującego zespołu oraz częste niespodzianki oznaczają emocje aż do ostatniej kolejki. Inni widzą w tym raczej brak stabilności i odpowiedniej jakości sportowej. To właśnie ten kontrast sprawia, że Ekstraklasa od lat dzieli opinię publiczną. Druga część sezonu pokaże, czy liga wykorzysta chwilowe zainteresowanie i przyciągnie nowych widzów, czy też utrzyma obecny, wyraźnie spolaryzowany obraz.