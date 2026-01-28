Nie tylko Pietuszewski! Kolejny młody Polak idzie podbijać zachód

Pogoń ma za sobą nieco rozczarowującą rundę jesienną w Ekstraklasie. Po 18 kolejkach zajmuje 10. miejsce w tabeli, z bilansem 6 zwycięstw, 3 remisów oraz 9 porażek. W międzyczasie sporo mówiło się w ostatnich miesiącach o transferach czy negocjacjach kontraktowych, jakie miały miejsce w Szczecinie. Przez długi czas wydawało się, że władze klubu nie dogadają się z Kamilem Grosickim w sprawie nowej umowy - ale ostatecznie potwierdziło się, że 37-latek zostanie w zespole na dłużej, do 2027 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Mocne spięcie na linii Kosecki-Skorża. "Ty się, k***a, to przedszkola nadajesz!"

Pogoń sprzedaje duży talent! Tylko Kozłowski dał im większy zysk

Szczecinianie zintensyfikowali ostatnio swe działania na rynku transferowym, sprowadzając środkowego obrońcę Attilę Szalaia z niemieckiego Hoffenheim, zaś lada chwila ma do nich dołączyć także napastnik angielskiego Bristol City Fally Mayulu. Jednak w kontekście Pogoni gruchnęły też zaskakujące wieści dotyczące transferu poza klub. Dotyczyły Adriana Przyborka, 19-letniego pomocnika, którym zainteresować miało się Lazio Rzym. Poważnie zainteresować, bo wedle medialnych doniesień zaoferowali "Portowcom" za niego 4,5 mln euro oraz spore bonusy. Wygląda na to, że kluby doszły do porozumienia!

Kwota bazowa to nie wszystko

Jak donosi Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki, Lazio i Pogoń ustaliły już wszelkie warunki transferu. Szczecinianie w rzeczy samej dostaną już teraz 4,5 mln euro, co jest drugim najwyższym zarobkiem w dziejach klubu (rekord wynosi 11 mln euro za Kacpra Kozłowskiego). To jednak nie wszystko. W umowie zawarte mają też zostać bonusy na kwotę 2,5 mln euro, a co więcej, ich warunki mają nie być trudne do spełnienia. Poza tym Pogoń zapewniła sobie także 20 proc. zysku z następnego transferu Przyborka.

Transfer ma zostać ostatecznie sfinalizowany w czwartek 29 stycznia, gdy 19-latek uda się do Rzymu na testy medyczne i podpisanie umowy. Adrian Przyborek rozegrał w barwach Portowców 83 spotkania, w których strzelił 5 goli oraz zaliczył 13 asyst. Pierwszy mecz ligowy w 2026 roku, Szczecinianie rozegrają w niedzielę 1 lutego o 12:15 w Lublinie z Motorem. Lazio z kolei dwa dni wcześniej zagra u siebie z Genoą, przy czym Przyborek pierwszą okazję do debiutu będzie miał pewnie 8 lutego na wyjeździe przeciwko Juventusowi.