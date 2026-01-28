Boniek komentuje hitowy transfer do Ekstraklasy. "Genialny ruch"

Takich ruchów transferowych w ciągu jednego okienka nie przeprowadził jeszcze żaden polski klub. Widzew zimą wydał prawdziwą fortunę, aby w rundzie wiosennej rozpocząć marsz w górę tabeli. Do zespołu dołączyli m.in. Osman Bukari, Bartłomiej Drągowski, Emil Kornvig czy Lukas Lerager, na nowych zawodników wydano 11 milionów euro. A na tym nie koniec, o krok od dołączenia do Widzewiaków, jest Przemysław Wiśniewski.

Boniek komentuje transfer Wiśniewskiego. "Genialny ruch"

Zbigniew Boniek był gościem podcastu "M.D.N.", który jest programem internetowym poświęconym Widzewowi. Były prezes PZPN skomentował m.in. niemal pewny transfer Przemysława Wiśniewskiego, legendarny piłkarz jest zachwycony tym ruchem.

- Jeżeli wszystko zostanie dopięte, to ja uważam, że to jest genialny ruch. Bardzo dobry ruch. To jest chłopak 28-letni, który ma szaloną ambicję, żeby dostać się do reprezentacji. Dostał szansę od Jana Urbana. Jest bardzo szybki, fizycznie też dobrze wygląda. To dla niego jest wielka szansa - tak transfer Wiśniewskiego w podcaście "M.D.N." skomentował Zbigniew Boniek.

Wiśniewski ma kosztować fortunę

Włosi długo walczyli o zatrzymanie Wiśniewskiego w swoich barwach. Oferta Widzewa była jednak nie do odrzucenia. Łódzki zespół za podstawowego stopera reprezentacji Polski ma zapłacić 3,5-4 miliony euro.

Wiśniewski ostatni raz grał na polskich boiskach w sezonie 2021/2022, reprezentował Górnika Zabrze, gdzie współpracował z późniejszym selekcjonerem Janem Urbanem.

Widzew rozpocznie rundę wiosenną meczem na własnym stadionie, łódzki zespół zagra z Jagiellonią Białystok.