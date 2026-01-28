Powrót na stronę główną

4 miliony euro na stole! Papszun może stracić kluczowego gracza

To byłby duży cios na kilka dni przed wznowieniem PKO Ekstraklasy. Jak poinformował włoski dziennikarz Alfredo Pedulla, Legia dostała oficjalną ofertę za Steve'a Kapuadiego. Czy wiodąca postać w ekipie Wojskowych już niedługo opuści Warszawę? Na stole są bardzo duże pieniądze.
SOCCER-CONFERENCE-LEG-CHE/REPORT
Fot. REUTERS/Kacper Pempel

Przed Legią jedna z ważniejszych rund w PKO Ekstraklasie. Ze skali wyzwania musi zdawać sobie sprawę nowy trener Wojskowych, Marek Papszun. Celem jest oczywiście wydźwignięcie klubu ze strefy spadkowej i marsz w górę tabeli. Czy były szkoleniowiec Rakowa Częstochowa dopuści do tego, że jego zespół zostanie poważnie osłabiony tuż przed wznowieniem ligi? To możliwe.

Kapuadi wzbudza zainteresowanie ekip z Serie A

Reprezentant Demokratycznej Republiki Konga jest zawodnikiem, do którego nie ma większych zastrzeżeń, mimo fatalnej postawy Legii w ostatnim czasie. Niedawno Steve Kapuadi był ze swoją kadrą na Pucharze Narodów Afryki. Po porażce 0:1 z Algierią w 1/8 finału DR Konga pożegnała się z turniejem, a lewonożny obrońca mógł bez przeszkód dołączyć do Legii na zgrupowaniu w hiszpańskim Mijas. Czy klub i sam zawodnik tuż przed wznowieniem Ekstraklasy skuszą się na ofertę ze strony Torino? Niedawno Kapuadi, mimo podpisania nowej umowy z Wojskowymi (do czerwca 2028), zmienił agenta, co sugeruje, że jest gotowy na taki scenariusz. 

"Torino chce pozyskać kolejnego obrońcę. Od kilku dni zabiega o Lucę Ranieriego, ale Fiorentina nie zgadza się na wymianę. W międzyczasie złożyło oficjalną ofertę Legii Warszawa za Steve'a Kapuadiego. To środkowy obrońca urodzony w 1998 roku, o świetnej budowie ciała, a przede wszystkim lewonożny, czego szuka 'Granata'" - napisał włoski dziennikarz Alfredo Pedulla. 

"Kapuadi ma korzenie kongijskie, ale francuski paszport. Jego kontrakt wygasa za niecałe dwa i pół roku, ale można go pozyskać za około 4 miliony euro plus ewentualne premie. Torino złoży teraz nieco niższą ofertę, negocjacje z innymi klubami są w toku, ale zainteresowanie 'Granaty' jest konkretne" - dodał Pedulla.  

Na portalu X wypowiedział się także Paweł Gołaszewski z "Piłki Nożnej". W kontekście transferu Kapuadiego napisał krótko: "Blisko". 

Z doniesień medialnych wynika, że Legia zgodziłaby się na odejście Kapuadiego, gdyby zainteresowany klub był gotowy zapłacić między 4 a 5 mln euro. Tym bardziej, że jego były zespół, Wisła Płock, w przypadku kolejnego transferu, dostanie odpowiedni procent z transakcji. Wcześniej w mediach, w kontekście odejścia 27-latka, wymieniano także Genoę.

Już w niedzielę 1 lutego Legia na swoim terenie zmierzy się z Koroną Kielce. Będzie to debiut w oficjalnym meczu trenera Marka Papszuna. Początek spotkania o godzinie 17:30. 

