Wielki problem Widzewa. A dopiero co tam trafił

- Przychodzę tu, bo widzę, że są duże ambicje. Wielki klub, stadion jest pełny co mecz - sama przyjemność występować w takim zespole. To miejsce, w którym grały również legendy polskiej piłki. To będzie coś budującego i będzie czymś pomocnym w dążeniu do indywidualnych celów - mówił Bartłomiej Drągowski po podpisaniu kontraktu z Widzewem Łódź.

Drągowski jest kontuzjowany. Może nie zagrać z Jagiellonią

Na debiut w nowym zespole będzie musiał najpewniej poczekać. Nowe niepokojące doniesienia na temat bramkarza przekazał Mateusz Borek z Kanału Sportowego. - Dostałem właśnie teraz informację, że Bartek Drągowski ma problem z mięśniem dwugłowym i może nie zagrać na inaugurację rundy... - powiedział dziennikarz.

Drągowski przyszedł do łódzkiej drużyny z Panathinaikosu Ateny, w którym po przybyciu nowego trenera, Rafaela Beniteza, nie mógł liczyć na regularne występy. To mogło zamknąć mu drzwi do drużyny narodowej, którą w marcu czekają baraże o wyjazd na mistrzostwa świata. Pierwsze starcie w nowym barwach mogło być dla niego wyjątkowe, bo rywalem Widzewa będzie Jagiellonia. To w tym zespole golkiper się wychował i zapracował na transfer do Fiorentiny.

Widzew walczy o utrzymanie w Ekstraklasie

Podopiecznych Igora Jovicevicia czeka trudna runda. Drużyna zajmuje obecnie 15. miejsce i ma tyle samo punktów co znajdujący się w strefie spadkowej GKS Katowice. W utrzymaniu mają pomóc nowo sprowadzeni gracze, m.in. Osman Bukari, Carlos Isaac oraz Emil Kornvig. Na celowniku jest też stoper reprezentacji Polski Przemysław Wiśniewski. Mecz z Jagiellonią odbędzie się 13 stycznia w Łodzi.