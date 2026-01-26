Co za wyróżnienie dla Grabary. Jest w gronie najlepszych

Kamil Grabara w lipcu 2024 roku przeniósł się z Kopenhagi do Wolfsburga i był to strzał w dziesiątkę. Jego zespół nie należy do najlepszych w Bundeslidze, ale Polak staje na wysokości zadania. Od początku swej przygody z klubem z Volkswagen Arena zachował sześć ligowych czystych kont, ale strach pomyśleć ile goli straciłby Wolfsburg, gdyby nie Grabara. Zresztą tak chyba uważa też magazyn "Kicker".
Polski golkiper znalazł się w najlepszej jedenastce 19. kolejki, w której Wolfsburg przegrał z Mainz 1:3, ale Grabara nie może sobie zarzucić wiele. Obronił aż pięć strzałów, a jeden z nich był wykonywany przez Philippa Tietza z rzutu karnego. Polski bramkarz po raz trzeci w tym sezonie wygrał pojedynek z piłkarzem strzelającym jedenastkę.
Co ciekawe Grabara może się pochwalić najwyższą notą wśród bramkarzy z całej Bundesligi. Do jego poziomu nie przystają jednak koledzy. Wolfsburg punktuje fatalnie i w 19 meczach zdobył zaledwie 19 punktów. Ma tylko cztery oczka przewagi nad strefą barażową - miejsce w niej zajmuje właśnie Mainz - a ledwie sześć nad St. Pauli i Heidenheim, będącymi pod kreską.
"Kamil Grabara (41 straconych bramek, jedno czyste konto w 19 meczach) jest bezdyskusyjnie jednym z najlepszych bramkarzy w Bundeslidze w tym sezonie. A może i najlepszym. W lecie trzeba pakować graty i szukać większej sceny, bo szkoda tkwić w tym bagnie" - tak na portalu X o sytuacji Grabary pisał dziennikarz Eleven Sports i Kanału Sportowego Marcin Borzęcki.
Dobra forma Grabary to dobra informacja dla Jana Urbana. Mowa o trzykrotnym reprezentancie Polski, który jesienią wystąpił w meczu z Holandią.