Lewandowski ma poważny problem w Barcelonie. Dziennikarz ogłasza

Robert Lewandowski w tygodniu zdobył dwa gole - samobójczego i do właściwej bramki w meczu ze Slavią Praga w Lidze Mistrzów. W niedzielę do siatki nie trafił, ale jego zespół pokonał Real Oviedo 3:0. Polak, który w tym sezonie jest często zmiennikiem Ferrana Torresa, korzysta z jego nieobecności. Czy jednak aby na pewno spisuje się dobrze? Występ kapitana kadry znalazł się pod lupą analityka DAZN.

Lewandowski podsumowany. "Traci nieco kontrolę"

Alberto Edjogo przeanalizował sytuację Polaka, wskazując, że nie jest on obecnie w najlepszej formie: - Wydaje się, że ma pewne trudności, traci nieco kontrolę. Kiedy musi ruszyć i zmienić kierunek, sprawia mu to trudność - czytamy na portalu dazn.com.

Edjogo porównał też Lewandowskiego z jego partnerami z zespołu. - Gra wolniej, jakby w tempie 0,8 w stosunku do pozostałych kolegów - powiedział, zauważając że kapitan polskiej kadry ma trudności z rozegraniem kilku meczów na odpowiednim poziomie.

- Aby Barca mogła rywalizować w europejskich rozgrywkach, potrzebuje pewnego napastnika z numerem 9 i nie wiem, czy Ferran, czy Lewandowski bardziej przekonają niemieckiego trenera - dodał Edjogo, uważając że przed Hansim Flickiem sporego kalibru wyzwanie.

W trwającym sezonie Lewandowski zdobył 11 goli, licząc wszystkie rozgrywki. Skuteczniejsi od niego są jedynie Torres - 15 i Raphinha - 12 trafień. Szansa na poprawę tego dorobku już w tygodniu. W środę 28 stycznia Katalończycy zagrają w Lidze Mistrzów z Kopenhagą. Będzie to ostatnie spotkanie fazy ligowej tych rozgrywek.