Papszun publicznie ostrzegł piłkarzy Legii. Tego nie będzie akceptował

Legia Warszawa ma za sobą kilka sparingów. Marek Papszun wraz ze swoim sztabem rozpoczął naprawienie gry drużyny od defensywy. Szkoleniowiec twierdzi, że obrona jest najważniejszym punktem i to właściwie fundament do tego, by cały zespół dobrze funkcjonował.

Papszun mówi o DNA Legii. "Chcę zespołu powtarzalnego"

W rozmowie z portalem sport.tvp.pl Papszun przyznał, że piłkarze mają mnóstwo odpraw. Trener chciał określenia DNA. Powiedział, co dokładnie się za tym kryje.

- DNA zakłada wygraną za wszelką cenę, wysoką intensywność taktyczną, umiejętność gry przestrzenią. Są też wspomniane wartości i wszelkie detale, które należy ciągle doskonalić. Chcę zespołu powtarzalnego w działaniach: tak w obronie, jak w ofensywie - podkreślił.

Papszun przejął zespół rozbity. Legia jesienią odpadła z Pucharu Polski i Ligi Konferencji. Do tego dochodzi bardzo zła sytuacja w PKO Ekstraklasie, gdzie warszawianie zajmują przedostatnie miejsce w tabeli. Nowy trener jest zadowolony z tego, jak zareagowała drużyna na tę sytuację.

- Podobało mi się, że nie było szukania winnych na zewnątrz. Nikt nie przerzucał odpowiedzialności na klub, sztab czy okoliczności. Było wręcz przeciwnie. Zawodnicy mieli świadomość, że zawiedli i chcieli wziąć odpowiedzialność za siebie. To był bardzo dobry punkt wyjścia do pracy i do wyrwania się z dołka. Widać było, że chcą się podnieść i coś zmienić - dodał.

Tego Papszun nie zaakceptuje

Wiele razy Papszun pokazywał, że jest wymagającym trenerem. Oczywiście nie inaczej będzie w Legii. Powiedział, czego nie będzie tolerował.

- Nie jestem w stanie zaakceptować braku zaangażowania czy determinacji. To najgorsza z możliwych rzeczy, której nie da się tolerować. Kwestie piłkarskie są bardziej złożone. Mecze bywają różne i ich poziom też. Trudno czasem wymagać niestworzonych rzeczy od piłkarzy. Powtórzę: Legia potrzebuje jasno określonych zasad, organizacji i dyscypliny. Jesteśmy w procesie tworzenia i zaszczepiania fundamentów - skwitował szkoleniowiec Legii.

Już za kilka dni pierwszy test dla Wojskowych pod wodzą Papszuna. Legia zmierzy się na własnym stadionie z Koroną Kielce w meczu PKO Ekstraklasy (1 lutego, godz. 17:30).