Hit nad hity! Media: Kadrowicz Urbana o krok od Widzewa

Widzew Łódź, który po jesiennych meczach zajmuje dopiero 15. miejsce w Ekstraklasie, czyli trzyma się tuż nad strefą spadkową, szaleje podczas zimowego okienka transferowego. Do łódzkiego klubu trafili już tacy piłkarze jak m.in. Osman Bukari, Bartłomiej Drągowski, Emil Kornvig czy Lukas Lerager. Nowi zawodnicy kosztowali ogromne jak na polskie warunki pieniądze, bowiem około 11 milionów euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak piłkarze radzą sobie z hejtem? Łukasik: Najgorsze to, gdy przypną nam łatkę

Widzew o krok od sprowadzenia reprezentanta Polski. To będzie wielki hit

Wiele wskazuje na to, że to nie koniec wzmocnień w Widzewie. W programie "Pogadajmy o Piłce" na kanale Meczyki interesującą informację przekazał Tomasz Włodarczyk. Widzew ma być o krok od pozyskania reprezentanta Polski, Przemysława Wiśniewskiego. Kluczowe decyzje mają zapaść w najbliższym czasie.

- Za wiele się nie zmieniło od ostatniego czasu, ale moim zdaniem temat jest blisko. Z tego, co słyszę, Spezia określiła jasno swoje warunki, a Widzew potrafi je spełnić. Przed nami decydujący tydzień, bo okienko we Włoszech wkrótce się zamyka - powiedział Włodarczyk.

Zobacz też: Zwrot ws. wielkiego powrotu do Ekstraklasy. Chcą "podkraść" transfer rywalom

Dla Wiśniewskiego byłby to powrót po latach do Ekstraklasy

Wiśniewski opuścił polską Ekstraklasę po sezonie 2021/22. Wcześniej występował w Górniku Zabrze, gdzie poznał obecnego selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana. We Włoszech spędził pół roku w barwach Venezii, skąd w styczniu 2023 roku trafił do Spezii, w której gra do dziś.

Wzmocniony głośnymi transferami Widzew wróci do rywalizacji ligowej 31 stycznia - Łodzianie zagrają na własnym stadionie z Jagiellonią Białystok.