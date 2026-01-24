Zwrot ws. wielkiego powrotu do Ekstraklasy. Chcą "podkraść" transfer rywalom

Matias Nahuel Leiva może wrócić do Polski po rocznej przerwie. 29-letni Hiszpan grał w Śląsku Wrocław przez dwa sezony – od rozpoczęcia rundy jesiennej 22/23 do września 2024 roku – a z drużyną prowadzoną przez Jacka Magierę wywalczył wicemistrzostwo Polski. Po tym sukcesie przyjął ofertę Maccabi Hajfy.
Jak poinformował Tomasz Włodarczyk, Nahuel Leiva po przerwie chce wrócić do ekstraklasy. Miał już przejść testy medyczne w Płocku, ale zainteresowanie zawodnikiem wyraziło słoweńskie NK Celje, a także Jagiellonia.
"Wszystko wskazuje jednak na to, że Matias Nahuel Leiva finalnie nie wzmocni "Nafciarzy". Do wyścigu o podpis byłego zawodnika Śląska Wrocław włączyły się bowiem inne kluby. (...) Słyszymy, że do gry weszła też Jagiellonia Białystok i może być faworytem. Hiszpan może być opcją na lewe skrzydło w zespole prowadzonym przez Adriana Siemieńca. Na początku stycznia do FC Porto przeniósł się Oskar Pietuszewski. Wczoraj umowę rozwiązał z kolei Alex Cantero. W przenosinach Leivy wiele się zgadza. Pozycja, środowisko Hiszpanów, profil zawodnika" - poinformował Tomasz Włodarczyk na łamach Meczyków.
Leiva po wicemistrzowskim sezonie odszedł do Maccabi Hajfa za 2,5 miliona euro. Hiszpan rozegrał w Śląsku 72 mecze, strzelił 14 goli i zanotował 6 asyst. Świetnie rozumiał się we Wrocławiu z superstrzelcem ekstraklasy, Erikiem Exposito. Po wywalczeniu wicemistrzostwa forma Hiszpana znacznie osłabła, co podkreślał ówczesny trener Śląska, Jacek Magiera.
- Dziękuję mu za to, ile dał naszej drużynie, jak bardzo pomógł nam czy to w walce o utrzymanie dwa sezony temu, czy ostatnio w rywalizacji o mistrzostwo. Przyzwyczaił nas w tamtym sezonie do wyższego poziomu, do brania odpowiedzialności za zespół i na pewno potrafi grać dużo lepiej niż pokazywał to ostatnio. Otwarcie mówiłem ostatnio, że nie jestem zadowolony z jego postawy na boisku, ale teraz chcę przede wszystkim podziękować za to, ile dał drużynie przez te dwa lata – mówił przed dwoma laty Jacek Magiera, ówczesny trener Śląska Wrocław.
Po rundzie jesiennej, Jagiellonia jest 3. drużyną ekstraklasy, a Wisła Płock liderem. Duma Podlasia gra też w Lidze Konferencji Europy. O awans do 1/8 finału tych rozgrywek będzie walczyła z Fiorentiną.