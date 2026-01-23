Słowa Polaka niosą się po Ukrainie. "Najgorszy z jakim pracowałem"

Jarmołenko, były piłkarz West Hamu czy BVB, pochwalił trenera Macieja Kędziorka w rozmowie z Meczykami. - Szczerze mówiąc, to najgorszy trener w mojej karierze. Nie, oczywiście żartuję. Współpraca z nim jest bardzo interesująca. To wielki profesjonalista, dużo rozmawiamy o piłce nożnej i taktyce - mówił znany ukraiński piłkarz w rozmowie na kanale Meczyki.

Polski trener ceniony w klubie. "Dobry specjalista, wspaniały człowiek"

Dodał też, że ceni Kędziorka za wiedzę piłkarską, ale nie tylko. - Najlepsze jest to, że jest nie tylko dobrym specjalistą, ale także wspaniałym człowiekiem - powiedział Jarmołenko w wywiadzie dla kanału YouTube Meczyki.

45-letni Kędziorek dołączył do sztabu szkoleniowego Dynama Kijów w sierpniu 2025 roku, gdy głównym trenerem był jeszcze Ołeksandr Szowkowski. Po zwolnieniu tego szkoleniowca, polski trener pozostał w sztabie Ihora Kostiuka.

Kędziorek zaczynał karierę trenerską w podwarszawskich drużynach: Mazurze Karczew, Starcie Otwock, Wildze Garwolin czy Victorii Sulejówek. Na poziom centralny dostał się, gdy propozycję wejścia do sztabu złożył mu trener Marek Papszun. Wraz z nim Kędziorek wprowadził Raków do ekstraklasy.

Kędziorek był też w sztabie Czesława Michniewicza w reprezentacji U-21, współpracował z Ireneuszem Mamrotem w Arce Gdynia, przez ponad 2 lata był asystentem Macieja Skorży w Lechu, a do tego pracował z Johnem van der Bromem. W 2023 roku objął Radomiaka. Był to jak dotychczas ostatni klub, w którym Kędziorek pracował jako główny trener. Do Dynama Kijów dołączył pod koniec 2025 roku.

O polskim trenerze zrobiło się głośno na Ukrainie po tym, jak ocenił potencjał tamtejszej reprezentacji. - Obejrzałem wszystkie jesienne mecze reprezentacji Ukrainy i mogę powiedzieć, że to naprawdę silna drużyna. Rebrow często zaskakuje, daje szansę debiutantom i nie boi się zmieniać systemu w trakcie cyklu - cytował Kędziorka serwis sport.novyny.live.

Dynamo Kijów to obecnie 4. drużyna ukraińskiej Premier Lihi. W Lidze Konferencji klub polskiego trenera zajął 27. miejsce i odpadł z rozgrywek.