Błagania kibiców Cracovii wysłuchane. Na tym się nie skończy

Wszystko wskazuje na to, że kibice Cracovii w końcu doczekali się pierwszego zimowego transferu. Klub przez większość stycznia był nieaktywny na rynku transferowym, teraz ma się to jednak zmienić. Według Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki nowym piłkarzem Pasów zostanie Beno Selan. W dodatku na tym wzmocnienia mają się nie kończyć.
Fot. Krzysztof Hadrian / Agencja Wyborcza.pl

Cracovia nie należy do szczególnie aktywnych klubów podczas zimowego okienka transferowego. Pasy nie ogłosiły póki co, pozyskania żadnego piłkarza, za to z klubu odeszło kilku zawodników. Wiosną w zespole trenera Luki Elsnera nie zobaczymy już Jakuba Jugasa, Mikkela Maigaarda, Davida Olafssona i Michała Rakoczego. Wszystko wskazuje jednak na to, że kibice Cracovii niedługo doczekają się również transferów do klubu.

Beno Selan jest o krok od transferu do Cracovii. To młodzieżowy reprezentant Słowenii 

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki przekazał, że Pasy mają w końcu ogłosić pozyskanie pierwszego zawodnika, podczas zimowego okienka transferowego. Klub ma zasilić Beno Selan, to młodzieżowy reprezentant Słowenii. 

- Zgodnie z tym co podają słoweńskie media, Beno Selan zostanie nowym zawodnikiem Cracovii. Piłkarz jest już na miejscu. 21-letni defensywny pomocnik ma być pierwszym wzmocnieniem „Pasów". Wkrótce ogłoszenie. Cracovia wykorzystuje okazję i zgarnia młodzieżowego reprezentanta kraju pół roku przed końcem kontraktu - napisał na portalu X Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki. 

To nie koniec. Do Cracovii ma trafić postać dobrze znana fanom Ekstraklasy 

Na tym jednak nie koniec. Tomasz Włodarczyk dodał, że blisko Cracovii ma być Maxime Dominguez. To zawodnik doskonale znany fanom Ekstraklasy. Wcześniej występował w Rakowie Częstochowa i Miedzi Legnica. 

Cracovia po rundzie jesiennej znajduje się na 6. pozycji w tabeli. Pasy mają zaledwie trzy punkty straty do prowadzącej w stawce Wisły Płock. Podopieczni trenera Elsnera pierwszy wiosenny mecz zagrają na wyjeździe z Termalicą. 

