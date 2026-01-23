Błagania kibiców Cracovii wysłuchane. Na tym się nie skończy

Cracovia nie należy do szczególnie aktywnych klubów podczas zimowego okienka transferowego. Pasy nie ogłosiły póki co, pozyskania żadnego piłkarza, za to z klubu odeszło kilku zawodników. Wiosną w zespole trenera Luki Elsnera nie zobaczymy już Jakuba Jugasa, Mikkela Maigaarda, Davida Olafssona i Michała Rakoczego. Wszystko wskazuje jednak na to, że kibice Cracovii niedługo doczekają się również transferów do klubu.
Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki przekazał, że Pasy mają w końcu ogłosić pozyskanie pierwszego zawodnika, podczas zimowego okienka transferowego. Klub ma zasilić Beno Selan, to młodzieżowy reprezentant Słowenii.
- Zgodnie z tym co podają słoweńskie media, Beno Selan zostanie nowym zawodnikiem Cracovii. Piłkarz jest już na miejscu. 21-letni defensywny pomocnik ma być pierwszym wzmocnieniem „Pasów". Wkrótce ogłoszenie. Cracovia wykorzystuje okazję i zgarnia młodzieżowego reprezentanta kraju pół roku przed końcem kontraktu - napisał na portalu X Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.
Na tym jednak nie koniec. Tomasz Włodarczyk dodał, że blisko Cracovii ma być Maxime Dominguez. To zawodnik doskonale znany fanom Ekstraklasy. Wcześniej występował w Rakowie Częstochowa i Miedzi Legnica.
Cracovia po rundzie jesiennej znajduje się na 6. pozycji w tabeli. Pasy mają zaledwie trzy punkty straty do prowadzącej w stawce Wisły Płock. Podopieczni trenera Elsnera pierwszy wiosenny mecz zagrają na wyjeździe z Termalicą.