Sensacyjne nazwisko! Media: Tego napastnika chce Papszun w Legii

19 grudnia Marek Papszun został oficjalnie zaprezentowany jako nowy trener Legii Warszawa. Wojskowi pod jego rządami są póki co niezbyt aktywni podczas zimowego okienka transferowego. Klub wzmocnił tylko bramkarz, Otto Hindrich, w najbliższym czasie może się to jednak zmienić. Stołeczny klub ma być zainteresowany napastnikiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Na niektórych z was się nie da patrzeć

Niespodziewany kierunek. Legia szuka napastnika w 1. lidze

Według informacji Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki, Legia ma być zainteresowane sprowadzeniem Rafała Adamskiego, z pierwszoligowej Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Napastnik imponował formą w rundzie jesiennej. W 19 spotkaniach zdobył 11 bramek, do których dorzucił 10 asyst.

Adamskim ma być zainteresowanych sporo klubów z Ekstraklasy i lig zagranicznych (m.in. 2. Bundesligi), jednym z najbardziej zdeterminowanych zespołów ma być Legia. Napastnik cechuje się znakomitymi warunkami fizycznymi, ma 195 cm wzrostu.

Zobacz też: Fortuna! Widzew ogłosił kolejny transferowy hit. Kilka dni temu grał w LE

- Rafał Adamski (Pogoń Grodzisk Mazowiecki) nowym napastnikiem Legii Warszawa? Świetna forma w I lidze (11 goli i 10 asyst) sprawiła, że po 24-latka ustawiła się kolejka chętnych z Polski i zagranicy. Na napastnika spogląda też Marek Papszun - napisał na portalu X Tomasz Włodarczyk, z portalu Meczyki.

Adamski pasowałby idealnie do stylu gry trenera Papszuna

Gra napastników Legii jesienią była mocno rozczarowująca. W tym momencie trener Papszun może liczyć tylko na Miletę Rajovicia i Antonio Colaka. Adamski ma sporo cech, które ceni nowy szkoleniowiec Wojskowych. Ma świetne warunki fizyczne, do tego potrafi grać poza szesnastką. Tomasz Włodarczyk zwraca też uwagę na to, że transfer nie powinien być dla Legii kosztowny, ze względu na bliską współpracę z Pogonią.

Legia Warszawa wznowi rozgrywki 1 lutego. Wojskowi zagrają na własnym stadionie z Koroną Kielce. Przed Markiem Papszunem trudne zadanie, po rundzie jesiennej stołeczny zespół znajduje się na przedostatnim miejscu w ligowej tabeli.