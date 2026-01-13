Kosecki obnaża bramkarza Legii. Oto cała prawda

Do Legii ma trafić 23-letni bramkarz CFR Cluj, Otto Hindrich - poinformował Goal.pl. Te informacje potwierdził portal legia.net. "Temat istnieje i zawodnik ma trafić do Legii" - czytamy. Transfer rumuńskiego bramkarza może oznaczać, że z Łazienkowską pożegna się jej dotychczasowy bramkarz Kacper Tobiasz.

Na temat bramkarza Legii wypowiedział się Jakub Kosecki, były zawodnik "Wojskowych". - Jak ktoś mi mówi, że Kacper Tobiasz ratował Legię, to mam przed oczami tylko karne. Jedenastki, serie, jedenastek. Nie były to mecze, w których przeciwnicy na nich siedzieli, a on jak w transie bronił, wyciągał... Nie było takiego meczu - mówił piłkarz Kosy Konstancin w programie "To jest Sport.pl".

Kacper Tobiasz może odejść z Legii. Media: "Nie przyjął oferty kontraktu"

- To taki bramkarz, który ma jedną fantastyczną interwencję w trakcie meczu, ale potrafi też puścić piłkę z rzutu wolnego, gdy leci ona w miarę w środek bramki - stwierdził z kolei Dominik Wardzichowski, prowadzący program, a Kosecki odpowiedział: - Obroniony rzut karny to 50 na 50. Nie ma tak, że bramkarz obroni rzut karny, tylko mówi się, że jest rzut źle strzelony.

Według portalu legia.net Kacper Tobiasz dostał od Legii propozycję nowego kontraktu, ale jej nie przyjął. "Na tę chwilę nie było kolejnej propozycji. Jak do Hiszpanii przyleci Otto Hindrich, to na zgrupowaniu będzie trenować pięciu bramkarzy. Żaden z nich nie opuści obozu, ale Tobiasz będzie w sytuacji podbramkowej. Wyrośnie mu duża konkurencja. Jeśli przegra rywalizację, to – mając pół roku do końca kontraktu – albo szybko poszuka klubu, albo będzie mu o to trudniej, jeśli nie będzie grał" - czytamy na portalu legia.net.

Kacper Tobiasz pierwsze piłkarskie kroki stawiał w SEMP-ie Ursynów, stołecznej akademii, z której trafił do Legii. Najpierw grał w rezerwach, w 2021 roku był wypożyczony na rok do Stomilu Olsztyn, a od sezonu 2022/23 został pierwszym bramkarzem "Wojskowych". Do tej pory rozegrał dla stołecznego klubu 135 meczów, zdobywając z nim dwukrotnie Puchar Polski i Superpuchar Polski.

Kosecki rozegrał w Legii 107 meczów. Grał też w tureckiej Adanie Demirspor (48 spotkań), SV Sandhausen (40 spotkań), ŁKS-ie Łódź, Śląsku Wrocław, Motorze Lublin, Cracovii i Lechii Gdańsk.