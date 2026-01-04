Poznaliśmy sztab Marka Papszuna w Legii! Oto wszystkie nazwiska

Narzekano dotychczas, że sztab szkoleniowy Legii Warszawa jest jednym z najmniejszych w PKO Ekstraklasie. Przed przyjściem Marka Papszuna liczył on zaledwie kilkanaście osób. Na tle konkurencji, która miała bardziej rozbudowane zespoły trenerskie, wyglądało to wręcz mizernie. Ale po przyjściu Papszuna wszystko ma się zmienić.

Szeroki sztab Papszuna w Legii

Legia potraktowała poważnie prośby i życzenia Papszuna o poszerzenie sztabu szkoleniowego według własnej wizji. Zabrał ze sobą kilku zaufanych ludzi z Rakowa Częstochowa.

W rundzie wiosennej w sztabie szkoleniowym stołecznych będzie trzech asystentów trenera. Są to Artur Węska, Inaki Astiz i Marek Wasiluk. Pierwszy z nich przyszedł z Częstochowy razem z Papszunem. Drugi jest już w Legii wiele lat. Przez ostatnie dwa miesiące pełnił rolę tymczasowego trenera, w tym czasie wygrał tylko jeden mecz. Uznano, że znajomość klubu przez Astiza pomoże Papszunowi w aklimatyzacji. Sam Hiszpan może też się czegoś nowego nauczyć. Z kolei Wasiluk był w ostatnim czasie chwalonym ekspertem telewizyjnym, wcześniej pracował w sekcjach młodzieżowych Jagiellonii Białystok. Jego wiedza może przydać się Papszunowi.

Legia będzie mieć też dwóch trenerów bramkarzy. Zostali nimi Maciej Kowal i Paweł Szajewski. Kowal zastąpił Arkadiusza Malarza. Pracował w Rakowie do końca zeszłego sezonu.

Oprócz nich w Legii będzie dwóch trenerów przygotowania fizycznego, w tym ściągnięty z Rakowa Michał Gamrys. Drużynę "Medalików" na Legię zamienił też Łukasz Cebula, analityk. W sztabie Papszuna będzie łącznie trzech analityków, w tym jeden specjalizujący się w analizie danych.

Łącznie cały sztab Papszuna będzie liczył aż 27 osób. Zaliczają się do niego jeszcze lekarze, fizjoterapeuci, dyrektor i kierownik drużyny, kucharze, dietetyk, kitmani i kierownik Legia LAB. To spora różnica w porównaniu z tym, jak prezentował się on w ostatnich miesiącach.

Legia poinformowała też ws. przyszłości Krzystofa Dowhania, zasłużonego trenera bramkarzy w klubie. "Pozostaje w strukturze klubu, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem w procesie szkolenia bramkarzy" - oświadczono.

Pierwszy mecz Legii w 2026 r. odbędzie się 1 lutego, zagra u siebie z Koroną Kielce. Legionistom została tylko walka w PKO Ekstraklasie, postarają się wyjść ze strefy spadkowej.