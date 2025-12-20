Urban powołuje go do kadry, a tu takie słowa. "To nie jest poziom Legii"

Tobiasz ma zaledwie 23 lata, ale w Legii zbudował sobie już pozycję weterana. Od paru sezonów jest podstawowym bramkarzem stołecznego klubu i choć nie zadebiutował jeszcze w reprezentacji Polski, to zdarzyło mu się otrzymać powołanie od Jana Urbana. Mimo tego płocczanin ma wielu krytyków. Nie każdy zgadza się z tym, że jest golkiperem na miarę ambicji warszawskiego klubu. Taką opinię wyraża też Jakub Kosecki, który sam w przeszłości grał w Legii.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Kacper Tobiasz powinien być numerem jeden w Legii? Kosecki: Nie jest bramkarzem dobrym na poziom Legii Warszawa

Co za słowa o Tobiaszu. Kawa na ławę

Legia Warszawa w tym roku sprowadziła wielu zawodników, ale żadnego na pozycję bramkarza. Pokazuje to spore zaufanie, jakie władze klubu mają do Kacpra Tobiasza. Wkrótce przekonamy się jednak, czy równie mocno 23-latka ceni Marek Papszun, który w piątek został ogłoszony nowym szkoleniowcem stołecznej ekipy. Według Jakuba Koseckiego: Tobiasz to jeden z obecnych graczy Wojskowych, którzy nie grają na wystarczająco wysokim poziomie.

- Powiem szczerze: uważam, że Kacper Tobiasz to nie jest poziom na wymogi Legii Warszawa. Nie jest to poziom, które dorównywałby poprzednikom. Pamiętam, kiedy ja wchodziłem do Legii Warszawa. Mieliśmy takich bramkarzy jak Jan Mucha, Dusan Kuciak, wcześniej Artur Boruc czy Łukasz Fabiański. Za każdym razem, jak się pomyśli o polskich bramkarzach, mówi się, że Polska ma dobrych bramkarzy, dobrze ich szkoli. I tak samo z Legią Warszawa - zazwyczaj jej bramkarze byli najlepsi w kraju albo lidze. I tego troszeczkę teraz brakuje - stwierdził Kosecki w programie "To jest Sport.pl"

ZOBACZ TEŻ: Kolejni giganci obserwowali Pietuszewskiego. Te kluby robią wrażenie

Legia Warszawa następny mecz ligowy rozegra 1 lutego. Jej rywalem będzie Korona Kielce.