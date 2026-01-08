To koniec? Media: Papszun zdecydował ws. gwiazdy Legii

Kacper Tobiasz jeszcze do niedawna wydawał się mocnym punktem Legii Warszawa. Nie dość, że w jej barwach spisywał się bardzo dobrze, to jeszcze regularnie bronił w młodzieżowej reprezentacji Polski, a ostatnio otrzymywał powołania do pierwszej kadry. Niestety mionowe pół roku już tak udane dla niego nie było. W 32 meczach puścił aż 41 goli. Dodatkowo zainteresował się nim turecki Samsunspor. A to sprawiło, że dalsza przyszłość Tobiasza w Legii stała się tematem licznych plotek i domysłów.

Media: Papszun chce nowego bramkarza. Tobiasz już o tym wie

Wszystko ma się jednak wyjaśnić już wkrótce i zależeć będzie od decyzji nowego trenera Legii - Marka Papszuna, który zamierza zaprowadzić w drużynie swoje porządki. Wygląda na to, że nie będą one dla Tobiasza zbyt korzystne. Zdaniem Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl były szkoleniowiec Rakowa Częstochowa domaga się sprowadzenia kolejnego bramkarza.

Według dziennikarza działacze Legii rozmawiali już w tej sprawie z samym Tobiaszem i otwarcie poinformowali go o tychże planach. Oczywiście nie oznacza to jeszcze, że 23-latek straci miejsce w podstawowym składzie, ale z pewnością trudniej będzie mu je utrzymać.

To może być koniec Kacpra Tobiasza w Legii. Kolejny sygnał

Sytuacji golkipera nie ułatwia fakt, że jego kontrakt z Legią obowiązuje zaledwie do końca czerwca tego roku. Mało tego, jak wyjaśnił Włodarczyk, na ten moment Tobiasz nie otrzymał propozycji przedłużenia umowy. Jeśli to nie nastąpi, latem stanie się wolnym agentem i będzie mógł przejść do innego klubu za darmo. Z okazji będzie mógł skorzystać m.in. wspomniany Samsunspor. Turecki klub ma także rozważać ściągnięcie golkipera już tej zimy.

Jak na razie nie wiadomo, kto konkretnie miałby dołączyć do Legii jako nowy bramkarz. Dotychczas Kacper Tobiasz o miejsce w składzie rywalizował z Gabrielem Kobylakiem, który w tym sezonie w pierwszej drużynie Legii rozegrał raptem dwa spotkania.