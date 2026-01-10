Lech Poznań w żałobie. Nie żyje legendarny piłkarz i trener

Włodzimierz Jakubowski zmarł w wieku 86 lat. Niemal przez całe życie był blisko związany z Lechem Poznań - mieszkał tuż obok starego stadionu na Dębcu, a w wieku 14 lat trafił do swojego ukochanego klubu. W "Kolejorzu" grał przez 8 sezonów.

Zmarł były piłkarz i trener Lecha."Zawsze dobrze wypowiadał się o klubie"

"Włodzimierz Jakubowski urodził się 14 grudnia 1939 roku. Trafił do Lecha jako 14-latek. W ostatnim czasie był najstarszym wychowankiem kolejowego klubu. W Niebiesko-Białych barwach występował do 1969 roku, z krótką dwuletnią przerwą na Flotę Gdynia. Był napastnikiem, w seniorskiej drużynie spędził osiem sezonów, w tym dwa w Ekstraklasie. Karierę kończył w Polonii Poznań. Później był trenerem" - przekazał poznański klub w komunikacie.

Jakubowski rozegrał w I lidze (obecnie ekstraklasie) łącznie 24 mecze, w których zdobył jedną bramkę. Jego łączny bilans w "Kolejorzu" jest jednak znacznie większy. Na niższych poziomach rozgrywkowych były piłkarz Lecha strzelał często, w tym raz siedmiokrotnie podczas meczu. 5 kwietnia 1965 roku Jakubowski zdobył siedem bramek w meczu Vitcovią Witkowo (9:0).

Po tym jak Jakubowski zakończył karierę zaczął sam prowadzić drużynę. "Z nim związane są pierwsze wielkie sukcesy Lecha z początku lat 80., bo był asystentem trenera Wojciecha Łazarka. W końcówce sezonu 1984/1985 i przez cały 1985/1986, a także jesienią 1986 samodzielnie prowadził Kolejorza, który w okresie przebudowy dwukrotnie zajmował wysokie czwarte miejsce" - poinformował klub.

Włodzimierz Jakubowski do końca pozostał sympatykiem Lecha. "Zawsze bardzo serdecznie wypowiadał się na temat klubu. Jeszcze kilka dni przed śmiercią w rozmowie telefonicznej pozdrawiał całą niebiesko-białą rodzinę Kolejorza"- podkreślono w komunikacie.

Były zawodnik "Kolejorza" pracował też w GKS-ie Bełchatów i Stali Mielec.