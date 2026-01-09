To ma być nowa gwiazda Pogoni. Klub ogłosił

49 meczów, 13 goli i dwie asysty - to statystyki, które w barwach cypryjskiego AEK-u Larnaka miał Karol Angielski. Napastnik miał ważny kontrakt z klubem do czerwca 2026 r., ale obie strony rozstały się za porozumieniem stron. To efekt wywiadu, którego Angielski udzielił TVP Sport. - Piłka nie jest sprawiedliwa, jednak nie jesteśmy tak samo traktowani. Do tego doszło lekkie spięcie na treningu. Zwróciłem uwagę, że takie zagrania grożą urazem, a w zespole kontuzji jest aż nadto. Moja reakcja nie spodobała się trenerowi - powiedział. Larnaca ogłosiła, że Angielski dopuścił się "przewinienia dyscyplinarnego".

Angielski wraca do Ekstraklasy. Będzie ważnym punktem Pogoni Szczecin?

Teraz Angielski będzie kontynuował karierę w Ekstraklasie. Wydawało się, że napastnik podpisze kontrakt z Wisłą Płock, ale ostatecznie związał się z Pogonią Szczecin. Angielski złożył podpis pod umową, która jest ważna do czerwca 2027 r., ale może ona zostać przedłużona o jeden lub dwa kolejne sezony.

- Mam nadzieję, że adaptacja będzie szybka i bez problemów. Ja od siebie wymagam tego, co jest oczywiste, bramek. To jest miejsce, w którym będę mógł się rozwinąć jako piłkarz. Wiem, że będę mógł pomóc klubowi, bo mamy tutaj pewne cele. Jestem bardzo zadowolony, że zostałem zawodnikiem Pogoni - mówił Angielski w rozmowie z klubową telewizją Pogoni.

Pogoń jest ósmym polskim klubem w karierze Angielskiego. Wcześniej napastnik grał dla Korony Kielce (2012-2014), Śląska Wrocław (2014-2015), Piasta Gliwice (2015-2016, 2017-2018), Zawiszy Bydgoszcz (2016), Olimpii Grudziądz (2016-2017), Wisły Płock (2018-2020) i Radomiaka Radom (2020-2022). Zdecydowanie najlepiej Angielski radził sobie w Radomiu, gdzie zdobył 31 bramek w 67 meczach. Po tym czasie Angielski przeniósł się do Sivassporu za 650 tys. euro.

To miała być gwiazda Pogoni. Teraz będzie długa przerwa od gry

Transfer Angielskiego ma związek z faktem, że Rajmund Molnar nabawił się poważnej kontuzji kolana na początku grudnia. Dopiero po trzech tygodniach sztab medyczny Pogoni mógł stwierdzić, że Molnar musi przejść rekonstrukcję więzadła krzyżowego. Węgier ma wrócić do gry za sześć-osiem miesięcy. Do tej pory strzelił tylko trzy gole w barwach Pogoni.

- Wskutek obrzęku obraz więzadła nie był jednoznaczny i trudno było stwierdzić, w jakim dużym stopniu więzadło zostało uszkodzone. Zdecydowaliśmy się powtórzyć rezonans po trzech tygodniach po ustąpieniu obrzęku i to badanie wykazało masywne uszkodzenie więzadła krzyżowego - tłumaczył Bartosz Paprota, lekarz Pogoni.

Pogoń wróci do gry 1 lutego o godz. 12:15, kiedy to zmierzy się na wyjeździe z Motorem Lublin. Aktualnie zespół Thomasa Thomasberga zajmuje dziesiąte miejsce w Ekstraklasie z 21 punktami.