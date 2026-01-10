Cracovia chce sprowadzić prawdziwego giganta! Rywalizuje z klubami z Anglii

"Cracovia jest zainteresowana Kalidou Sidibe, Malijczykiem grającym w Guinamp" - twierdzi portal "Foot Mercato". Defensywny pomocnik gra we Francji od początku kariery. W czerwcu tego roku kończy się jego kontrakt z drużyną z Brytanii, co chcą wykorzystać kluby poszukujące wzmocnień. Wiadomo jednak, że walka o podpis Malijczyka będzie zacięta.

Cracovia chce sprowadzić wysokiego pomocnika. Ma ponad 2 metry

Tu ciekawostka - Kalidou Sidibe mierzy 202 cm, co oznacza, że jeśli trafi do ekstraklasy, zostanie najwyższym zawodnikiem ligi. W tym momencie największym jej piłkarzem jest mierzący 200 cm Leandro Rocha. 196 cm mierzy Mileta Rajović z Legii, a 195 cm Henrich Ravas, bramkarz Cracovii.

Według "Foot Mercato" Kalidou Sidibe chcą też sprowadzić kluby z Wielkiej Brytanii. Wśród nich jest Wrexham, klub należący do znanego aktora Ryana Reynoldsa, grający obecnie w Championship. Według mediów, zainteresowanie Sidibe wyraził także Oxford.

Sidibe jest wychowankiem paryskich klubów, PSG i Paris FC, a także Tuluzy, w której zadebiutował jako senior. Później był wypożyczany do klubów z niższych lig we Francji, aż trafił do US Quevilli, z którego przeniósł się do Guinamp. W drużynie z Brytanii gra od 2023 roku.

Sidibe w Ligue 2 rozegrał łącznie 149 meczów, zdobył 8 bramek i zaliczył 12 asyst. Malijczyk wciąż jest dość młody - ma 26 lat.

Cracovia szuka wzmocnień, bo po dobrym starcie sezonu klub z Krakowa znacznie obniżył loty. Od końca października do finiszu rundy jesiennej wygrał tylko jeden mecz na sześć rozegranych. Podium ekstraklasy nie jest daleko, bo "Pasy" tracą do lidera tylko 3 punkty, ale by go dogonić trzeba grać znacznie równiej. Zwłaszcza, że drużyny walczące o czołowe lokaty nie śpią i także się wzmacniają.

W zimie z Cracovii odszedł Michał Rakoczy i Jakub Jugas.