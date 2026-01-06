Lech oficjalnie ogłasza. Oto pierwszy zimowy transfer. Prosto z giganta

Lech Poznań po pierwszej części sezonu ma powody do zadowolenia. Pozostaje w grze o wysokie cele we wszystkich rozgrywkach - Ekstraklasa (ósme miejsce), Puchar Polski (ćwierćfinał) i Liga Konferencji (1/16) finału - zatem na drugą fazę musi mieć szeroką kadrę. Właśnie wykonano istotny krok w tym kierunku.

Lech Poznań dokonał pierwszego zimowego transferu. Sprowadził bramkarza z Feyenoordu Rotterdam

We wtorek o godz. 18:00 Poznanianie ogłosili pozyskanie bramkarza: "Plamen Andreev zawodnikiem 'Kolejorza'. Bułgar dołączył do Kolejorza w ramach półrocznego wypożyczenia. Mistrz Polski ma opcję wykupu bramkarza z Feyenoordu Rotterdam. Cześć Plamen!". O tym ruchu mówiło się już wcześniej.

21-latek, który trafił do Feyenoordu latem 2024 r., dzielił szatnię z Jakubem Moderem, który mógł mu opisać realia panujące w Lechu (był tam do 2020 r.). Choć Bułgar ostatnie pół roku spędził nie w Holandii, a w Hiszpanii. Był bowiem wypożyczony do drugoligowego Racingu Santander.

Jak mu tam szło? Niezbyt rewelacyjnie, do grudnia występował tylko w Pucharze Króla. Były to dwa mecze, a przed trzecim (sensacyjna wygrana 2:1 z Villarrealem) zaczął też grać w lidze - skończyło się na pięciu występach, jednym czystym koncie oraz czterech wpuszczonych golach. W pierwszym noworocznym spotkaniu z Realem Valladolid (1:1) już nie było go w kadrze.

Plamen Andreev zawodnikiem Lecha Poznań. Gra w reprezentacji Bułgarii

Mocniejszą pozycję Andreev miał w młodzieżowej reprezentacji kraju. Wystąpił w trzech ostatnich meczach eliminacji mistrzostw Europy do lat 21, z Portugalią (0:3), Czechami (2:1) i Szkocją (0:3). Wcześniej grał także w zespołach U-19 i U-17.

Również w Feyenoordzie Bułgar grał w drużynach juniorskich - na szczeblu U-21 było to siedem występów (bez czystego konta, 11 wpuszczonych goli). W seniorach zaliczył tylko jeden występ, przeciwko Heerenveen (0:2) w ostatniej kolejce Eredivisie sezonu 2024/25. Do Rotterdamu trafił z Lewskiego Sofia, gdzie zaliczył seniorski debiut w maju 2021 r.

W Lechu Poznań Plamen Andreev będzie rywalizował o miejsce w składzie z Bartoszem Mrozkiem, powoływanym do reprezentacji Polski (jako czwarty bramkarz, na razie bez debiutu), a także Krzysztofem Bąkowskim i Mateuszem Pruchniewskim. Wielkopolski zespół wróci do gry 31 stycznia, gdy podejmie Lechię Gdańsk w ramach Ekstraklasy.