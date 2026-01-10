To się dzieje! Media: Reprezentant Polski wraca do Ekstraklasy po 10 latach

Były zawodnik Jagiellonii ma trafić do Widzewa Łódź. Klub, którego większościowym udziałowcem jest Robert Dobrzycki, sprowadził w ostatnim oknie transferowym dwóch bramkarzy – Macieja Kikolskiego i Veljko Ilicia, jednak uznano, że ta pozycja i tak potrzebuje wzmocnień. W 15 kolejkach Widzew stracił 28 bramek i znajduje się tuż nad strefą spadkową.

Reprezentant Polski wróci do ekstraklasy. Testy medyczne już w niedzielę

Widzew zdecydował się więc na duży transfer – do ekstraklasy wróci Bartłomiej Drągowski, który w hierarchii bramkarzy Panathinaikosu nie był na najwyżej pozycji. W 15 meczach ligowych zagrał tylko 6 razy, dwukrotnie zagrał w Lidze Europy (na 6 kolejek) i wiele wskazywało na to, że obecny trener greckiej drużyny - Rafael Benitez – nie będzie stawiał na Polaka.

"Drągowski był już wcześniej dogadany z Widzewem. Jego agent, Mariusz Kulesza, był przed Świętami w Polsce. Decyzja należała do Widzewa i właśnie została podjęta" - poinformował portal meczyki.pl. Jak dodano, bramkarz w niedzielę przejdzie testy medyczne i wyleci z Widzewem na zgrupowanie w tureckim Belek.

Transfer oznacza, że 21-letni Maciej Kikolski, sprowadzony do Widzewa z Legii, będzie musiał odejść na wypożyczenie. Ilić nie może już zmienić klubu, bo w tym sezonie grał w dwóch drużynach - informują meczyki.pl.

Bartłomiej Drągowski jest wychowankiem Jagiellonii Białystok. W jej barwach zadebiutował w ekstraklasie, a po dwóch sezonach odszedł do Fiorentiny. Z "Violi" przeszedł w 2022 roku do Spezii Calcio, a w 2024 roku najpierw został wypożyczony, a potem wykupiony przez Panathinaikos.

Drągowski ma na swoim koncie 4 występy w kadrze. Zadebiutował w niej 7 października 2020 w towarzyskim meczu z reprezentacją Finlandii.