Przebije Lewandowskiego? To może być nowy rekord Polski

Oskar Pietuszewski to bez dwóch zdań jeden z największych talentów w polskiej piłce ostatnich lat. Choć 17-latek nie zadebiutował jeszcze w dorosłej reprezentacji Polski, właśnie dołączył do Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora w FC Porto. Portugalczycy zapłacili za niego ok. 10 mln euro, z czego 8 mln stanowi kwota podstawowa, a reszta to bonusy, które dopiero mogą zostać aktywowane. Jagiellonii przysługiwać ma również 10 proc. od kolejnego transferu, a w kontrakcie Pietuszewskiego wpisana została klauzula odstępnego w wysokości 65 mln euro.

Oznacza to, że jeśli w przyszłości jakiś klub wyłoży za Polaka taką kwotę, Porto będzie musiało go sprzedać, a były piłkarz Jagiellonii Białystok stanie się najdrożej sprzedanym polskim piłkarzem w historii. Obecny rekord to 45 mln euro, które FC Barcelona zapłaciła Bayernowi Monachium za Roberta Lewandowskiego.

W naszym programie nie zabraknie również tematu nowych porządków w Legii Warszawa, szalejącego na rynku transferowym Widzewa Łódź, a także nowej sytuacji Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie.






