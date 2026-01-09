Nawrocki zaskoczył wszystkich. Oto kto go odwiedził w Pałacu Prezydenckim

Karol Nawrocki to zdeklarowany fan piłki nożnej, Lechii Gdańsk oraz... ustawek, w których dawniej brał udział. Ostatnio prezydent Polski gościł w swoim Pałacu młodych piłkarzy z niewielkiej, podwarszawskiej miejscowości.

REKLAMA

Zobacz wideo Polski bramkarz podbije świat? Boruc: Przed nim wielka kariera. Ja w jego wieku wyglądałem pokracznie

"Niezwykła okazja"

Jak się okazuje, inicjatorem spotkania młodych zawodników z klubu LKS Ryś Laski był kapelan Prezydenta RP, ksiądz Jarosław Wąsowicz. To postać znana w środowisku kibiców. Wąsowicz organizuje bowiem ich pielgrzymki na Jasną Górę. Niedawno Kancelaria przyznała, że w tegorocznej 10 stycznia weźmie udział Karol Nawrocki.

W czwartek 8 stycznia w sieci pojawiły się filmiki z udziałem prezydenta i młodych piłkarzy LKS Ryś:

"Goście w Pałacu Prezydenckim zawsze mile widziani!" - brzmi komunikat z oficjalnego Instagrama prezydenta.

Znacznie dłuższy jest opis wydarzenia, zamieszczony w social mediach klubu spod Warszawy. Czytamy w nim między innymi:

"Wyjątkowym i bardzo miłym momentem było osobiste powitanie naszej drużyny przez Karola Nawrockiego. Chłopcy mieli okazję zebrać autografy, przybić "piątki" z Głową Państwa, a prywatna kolekcja szalików Prezydenta powiększyła się o szalik LKS Ryś Laski".

A także:

"Dla naszych zawodników było to ogromne przeżycie, które z pewnością zapamiętają na długie lata, a także doskonała okazja do integracji drużyny przed nową rundą rozgrywek".

W ostatnim zdaniu opisu spotkania z Karolem Nawrockim możemy dowiedzieć się, że (pisownia oryginalna - przyp. red.): "Zwieńczeniem wizyty była Msza Święta w kaplicy Pałacu Prezydenckiego, w której modlili się wszyscy Prezydenci RP oraz św. Jan Paweł II, odprawiona przez księdza kapelana w intencji naszego klubu".