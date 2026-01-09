Jan Ziółkowski zagrał już jedenaście meczów w barwach Romy po tym, jak odszedł za 6,6 mln euro z Legii Warszawa. Na samym początku reprezentant Polski był rezerwowym, ale po tym, jak Evan N'Dicka został powołany do kadry Wybrzeża Kości Słoniowej na Puchar Narodów Afryki, to Ziółkowski zaczął grać w wyjściowym składzie. We wtorek Roma wygrała 2:0 z Lecce, a Ziółkowski stworzył tercet środkowych obrońców z Włochem Daniele Ghilardim i Turkiem Zekim Celikiem. "Ziółkowski udowodnił, że jest więcej niż zdolnym obrońcą. Jakość jego występów jest coraz lepsza" - pisały włoskie media.

Boniek mówi o sytuacji Ziółkowskiego. "Wszyscy patrzą na niego z wielką przychylnością"

Zbigniew Boniek rozmawiał z Polsatem Sport o sytuacji Ziółkowskiego w Romie. Były prezes PZPN uważa, że Ziółkowski jest coraz bliżej tego, by być członkiem wyjściowego składu Romy na stałe.

- Janek jest pełnoprawnym zawodnikiem Romy. W klubowej hierarchii jest czwartym obrońcą, w systemie gry trójką. Natomiast Mancini, Hermoso i Ndicka nie mogli grać w ostatnim meczu, w związku z tym Janek stał się centralną postacią w obronie. Polak dostaje swoje szanse i będzie je dostawał. Jeżeli teraz będzie dobrze grał, to jeszcze bardziej zbliży się do pierwszego składu. Czasami jego postawa wygląda bardzo dobrze, czasami robi jakieś błędy - powiedział.

Co Ziółkowski powinien poprawić w najbliższym czasie? - Roma to nie jest klub, do którego jedziesz po naukę, tylko musisz w nim od razu pokazywać swoją wartość. Janek musi poprawić przede wszystkim grę w fazie posiadania piłki. Musi się więcej pokazywać, brać większą odpowiedzialność na siebie, gdy zespół wychodzi z piłką do przodu. Bo w fazie obronnej świetnie sobie radzi. Czasami każdemu ktoś ucieknie, ale Janek dobrze stosuje pressing, dobrze gra głową. Ma dobry timing, jeśli chodzi o interwencje wślizgiem - dodaje Boniek.

Boniek zdradził też, jak loża VIP na stadionie Romy - na której sam często zasiada - reaguje na boiskowe zachowania Ziółkowskiego. - Wszyscy patrzą na niego z wielką przychylnością, wiedzą, że pewne elementy musi poprawić, ale bardziej się zwraca uwagę na zespół niż jego indywidualności. Pytałem się jednego z zawodników o to, jak Polaka odbiera szatnia i usłyszałem same superlatywy, jeżeli chodzi o sposób zachowania, treningu - wytłumaczył.

Aktualnie Roma zajmuje piąte miejsce z 36 punktami i traci sześć do prowadzącego Interu Mediolan. W sobotę o godz. 18:00 Roma zagra ligowy mecz z Sassuolo. W tym spotkaniu też powinniśmy zobaczyć Ziółkowskiego w wyjściowym składzie Romy.