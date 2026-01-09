Boruc ujawnia prawdę o Josue. O tych słowach będzie głośno

- Bardzo chwaliłeś Josue. Przypomina ci on kogoś, z kim grałeś w Celtiku? Do kogo byś go porównał? - pytał Boruca dziennikarz Sport.pl Tomasz Pazdyk, a wielokrotny reprezentant Polski stwierdził: - Ciężko porównać Josue, to bardzo złożony zawodnik. Oprócz tego, że jest zaawansowany technicznie, to bardzo dużo widzi na boisku. Takich zawodników nie ma zbyt wielu. Nie chciałbym go porównywać także dlatego, że on jest wyjątkowym zawodnikiem, także jeśli chodzi o charakter.

Artur Boruc spotkał się z Josue w Legii Warszawa, w której razem występowali w trakcie sezonu 2021/22. Portugalski pomocnik wystapił wówczas w 30 spotkaniach ekstraklasy i 4 Pucharu Polski, a bramkarz zagrał w 11 meczach ligowych, 2 w Lidze Europy, 1 spotkaniu Pucharu Polski oraz w meczach eliminacji do Ligi Europy i Ligi Mistrzów. Legia zajęła w tym sezonie 10. miejsce w ekstraklasie, choć rok wcześniej sięgnęła po mistrzostwo Polski.

Boruc skończył karierę w lipcu 2022 roku. Wystapił łącznie w 65 meczach reprezentacyjnych. W rozgrywkach klubowych najczęściej grał w Celticu - 213 razy, Legii - 138 razy i Bournemouth - 129 razy. Bramkarz występował też w Fiorentinie (64 mecze) i Southampton (50 meczów). W trakcie całej kariery 22 razy zagrał Lidze Mistrzów i 6 razy w Lidze Europy.

Josue odszedł z Legii po sezonie 2023/24. Zagrał w niej 130 meczów, strzelił 29 goli, zanotował 35 asyst i zdobył Puchar, Superpuchar oraz wicemistrzostwo Polski. Obecnie gra w Coritibie, z którą awansował do Serie A, najwyższej klasy rozgrywkowej w Brazylii.

- Udało mi się zostać mistrzem daleko od Europy, w Brazylii, czego się nie spodziewałem. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego. Oglądam dużo piłki nożnej i regularnie śledzę brazylijską piłkę nożną, ale nie spodziewałem się, że doświadczę tej rzeczywistości - mówił Josue.