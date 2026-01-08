Media: Absolutny hit. Widzew chce odkrycie Ligi Mistrzów

Widzew Łódź latem 2025 roku przeprowadził potężną ofensywę transferową. Do klubu sprowadzono wielu zawodników. Postanowiono kupić Mariusza Fornalczyka, Samuela Akere, czy zakontraktować Sebastiana Bergiera i Angela Baenę. To jednak nie przyniosło sukcesów. Łodzianie zimują na 15. pozycji, mając tyle samo punktów co znajdujący się w strefie spadkowej GKS Katowice. Przed restartem sezonu w Widzewie dzieje się jednak sporo. Tym razem łączy się go ze sprowadzeniem... bramkarza z Ligi Mistrzów.

Wielki transfer Widzewa? Szukają w Lidze Mistrzów

"Widzew szuka bramkarza, ostatnio dużo mówiło się o przyjściu Bartłomieja Drągowskiego. Ale… Z naszych informacji wynika, że na liście łodzian jest inne, o wiele bardziej gorące nazwisko. W okolicach Łodzi słyszymy, że Widzew chce Mateusza Kochalskiego, co byłoby absolutnym hitem!" - napisał portal goal.pl.

Kochalski to były bramkarz Legii, który jednak z Ekstraklasy wybił się jako piłkarz Stali Mielec. To właśnie z tego klubu trafił do Karabachu Agdam, a tam... cóż - robi furorę. W tym sezonie obronił już trzy rzuty karne, a jeden z nich był wykonywany przez Rasmusa Hojlunda, gracza Napoli, w Lidze Mistrzów.

Mateusz Kochalski łączony z Widzewem Łódź

Polski bramkarz w tym sezonie elitarnych rozgrywek zachował nawet czyste konto - w wygranym 2:0 meczu z Kopenhagą. Przyczynił się także do wygranej w Lizbonie. Benfica przegrała 2:3 z Karabachem. Warto dodać, że w tym pierwszym meczu Kochalski mierzył się z Lukasem Leragerem, który od tego roku grać będzie w Widzewie.

"Według naszej wiedzy sytuacja jest rozwojowa. 25-latek ma umowę z Qarabagiem do lata 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy" - uważa goal.pl.

Widzew rozpocznie grę w 2026 roku od domowego meczu z Jagiellonią Białystok, który zostanie rozegrany 31 stycznia.