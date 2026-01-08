Tak Dawid Celt podsumował to, co Sabalenka robi poza kortem

Aryna Sabalenka w ubiegłym sezonie zagrała w trzech wielkoszlemowych finałach, a jeden, podczas US Open, zakończył się jej wygraną. Białorusinka dotarła też do finału kończącego sezon turnieju gwiazd, czyli WTA Finals. To pozwoliło jej utrzymać przewagę w rankingu nad Igą Świątek.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Aryna Sabalenka znalazła odskocznię od tenisa. "Może mieć pozytywny wpływ"

Jak zauważył Dawid Celt w programie "Break Point", Aryna Sabalenka zaczęła częściej uczestniczyć w imprezach poza kortem, co pozwala jej na zrzucenie z siebie ogromnego stresu, który jest towarzyszem wszystkich tenisistek grających w najważniejszych turniejach.

- Bardzo fajny balans znalazła między życiem na korcie i życiem biznesowo-prywatnym poza nim. Widać, że sprawia jej to przyjemność, robienie zdjęć, chodzenie po czerwonych dywanach, obracanie się wśród sławnych ludzi. To nie ma negatywnego wpływu na jej tenis, a może mieć pozytywny. Gdyby nie to, głowa by się zatraciła w tenisie. Pamiętam, że jak zaczynała, miała już dużą siłę, ale nie sądziłem, że będzie tak regularna. Pokazała, jak dużą pracę wykonała. Przy tym poziomie ryzyka, które podejmuje, to duża rzecz. Miewa wahania w meczu, ale potrafi wrócić. Rozwinęła się - stała się regularna, powtarzalna - stwierdził Dawid Celt w podcaście Break Point.

Kapitan polskiej kadry w Pucharze Federacji wyliczył też niektóre osiągnięcia Sabalenki, które robią na nim wrażenie. - Poziom, jaki trzyma w najważniejszych turniejach, jest adekwatny do miejsca w rankingu. To, co najważniejsze to wyniki w wielkich szlemach (....) czy zawody w Mastersie, gdzie w cztery lata osiągnęła dwa półfinały i dwa finały. W zeszłym roku nie poszły jej turnieje na Bliskim Wschodzie, ale w pozostałych nie zeszła poniżej ćwierćfinału - stwierdził Celt, a współprowadzący Marek Furjan dodał: -Sabalenka dobrze zarządza sezonem. Wie, co zrobić, żeby odpocząć, zregenerować się, żeby się nie wyeksploatować. Ona w każdym turnieju gra po 5,6 meczów. Tak jak Iga. Jeśli gra, to gra długo - podsumował.