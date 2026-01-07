Cały świat mówi o meczu Barcelony. "Naprawdę lubię Lewandowskiego, ale..."

Zwycięstwo Barcelony okazało się bezapelacyjne. W pierwszej połowie do bramki trafiali Ferran Torres, Fermin, Roony Bardghji oraz Raphinha. Ten ostatni chwilę po przerwie podwyższył wynik. Później działo się już niewiele.

Tym samym passa zwycięstw Barcelony została wydłużona do dziewięciu spotkań. Ostatnią porażkę ponieśli jeszcze w listopadzie. W Lidze Mistrzów lepsza okazała się Chelsea, która zwyciężyła na Stamford Bridge aż 3:0. Od tej pory podopieczni Hansiego Flicka są nie do powstrzymania i w bolesny sposób przekonał się o tym Athletic Bilbao.

Kłopoty Lewandowskiego!

Strzelanie w środowym spotkaniu rozpoczął Ferran Torres, który pokonał Unaia Simona po nieudanym strzale Fermina. "Naprawdę lubię Lewandowskiego, ale Ferran Torres jest nie do zatrzymania. Nic dziwnego, że Flick z niego nie rezygnuje" - napisał na Twitterze Nacho Jimenez prowadzący podcast "Mas Que Pelotas".

Kolejne gole wpadały bardzo szybko. W 34. minucie trzecią bramkę dla Barcelony strzelił Roony. Nie popisał się bramkarz Bilbao. W prosty sposób wpadkę podsumował Marcin Gazda z Eleven "Uuuuu...nai Simon" - napisał.

"Nico Williams w przerwie transfer request składa" - napisał Mateusz Jankowski z Meczyków. Reprezentant Hiszpanii przed sezonem miał zostać piłkarzem Barcelony, jednak odrzucił ofertę i pozostał w Bilbao.

Fatalne Bilbao, dobra Barcelona

Athletic Bilbao tworzyło sobie całkiem niezłe sytuacje, ale bramka Joana Garcii była niczym zaczarowana. Najlepszą szansę zmarnował w 78. minucie Unai Gomez. "Athletic miał 4 naprawdę dobre okazje, choć może trochę przypadkowe. Po prostu oddawali fatalne strzały" - tak o skuteczności Basków napisał Sid Lowe z Guardiana.

Michał Gajdek, redaktor naczelny portalu FCBarca.com, zwrócił uwagę na słabą grę rywali. "Ale przyjemnym rywalem jest Athletic w tym sezonie. A jakbym grał przeciwko Unaiowi Simonowi, to bym chyba próbował strzelać z 40 metrów. A nuż wpadnie" - napisał.

"Niesamowita dziś przepaść między Barcą a Athletikiem. Przydałby biały ręcznik dla Ernesto Valverde" - taką opinię wyraził komentator sportowy, Kamil Kania. Trener baskijskiej drużyny wykorzystał wszystkie zmiany w godzinę, ale na niewiele się to zdało.

FC Barcelona rozgromiła Athletic Bilbao 5:0 i awansowała do finału Superpucharu Hiszpanii. W nim zmierzy się z drużyną z Madrytu, ale czy będzie to Real, czy Atletico, dopiero się dowiemy. Drugi półfinał rozpocznie się 8 stycznia o godzinie 20:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.