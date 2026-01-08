Było 5:0 dla Linette, a tu taka końcówka! Niebywały bój o ćwierćfinał

Sezon 2026 wystartował! Rozpoczęła go m.in. Magda Linette. W tym tygodniu rywalizuje w WTA 250 w Auckland. Na start zmierzyła się z legendarną Venus Williams. Ostatecznie wygrała, ale nie bez problemów. Potrzebowała trzech setów, by ograć 45-letnią Amerykankę. Spore wyzwanie stało przed nią również w 1/8 finału. Jej rywalką była Elisabetta Cocciaretto.

Wyrównany pierwszy set w mecz Linette - Cocciaretto

Faworytką do zwycięstwa była nasza rodaczka. Wskazywał na to ranking WTA - Polka jest 52., a Włoszka 81. - a także bilans bezpośrednich meczów. Panie mierzyły się trzykrotnie i dwa z tych spotkań wygrała Linette. Patrząc jednak na poprzednie pojedynki - dwa z trzech były trzysetowe - zapowiadało się na dość wyrównane starcie. I takie też było.

Mecz znakomicie rozpoczęła nasza rodaczka. Już w pierwszym gemie przełamała rywalkę. Długo z prowadzenia się jednak nie cieszyła. Trzy odsłony później sama utraciła serwis, przez co na tablicy wyników było 2:2. Ba, w 11. gemie Linette znalazła się pod wielką presją. Przy własnym podaniu przegrywała 0:40. Przeciwniczka miała trzy break pointy, ale Polka utrzymała nerwy na wodzy. Nie popełniła błędu i wyszła z opresji. A już chwilę później sama przełamała Włoszkę, co zakończyło ten set - 7:5.

Linette nie poszła jednak za ciosem. Drugą partię rozpoczęła koszmarnie, bo od utraty serwisu. W kolejnych minutach wcale nie było lepiej. Miała ogromne problemy przy własnym podaniu. Z tego korzystała rywalka. Przełamała ją jeszcze dwukrotnie, a sama tylko raz straciła serwis, dzięki czemu wygrała ten set 6:2 i doprowadziła do trzeciej odsłony.

Rollercoaster w Auckland

Trzecia partia to kolejny zwrot w tym meczu. Pięć pierwszych gemów? Dwa przełamania i pięć wygranych Linette. Polka prowadziła już 5:0. Zwycięstwo wydawało się formalnością. A jednak rywalka była w stanie urwać naszej rodaczce jeszcze trzy gemy. W dziewiątej odsłonie tego seta Linette udało się postawić kropkę nad "i". Nie pomyliła się przy własnym podaniu. Wygrała 6:3 i cały mecz 2:1.

Magda Linette - Elisabetta Cocciaretto 7:5, 2:6, 6:3

O półfinał turnieju Polka się z 53. w rankingu WTA Alexandrą Ealą. Będzie to trzecie starcie pań w historii. Jak dotąd zwycięstwa odnosiła tylko Linette. I za każdym razem mecze kończyły się w dwóch setach.