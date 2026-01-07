Prowadzona przez Hansiego Flicka FC Barcelona w wielkim stylu wygrała w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Duma Katalonii rozbiła Athletic Bilbao 5:0, dominując od samego początku spotkania. Lider La Liga już do przerwy prowadził 4:0. W drugiej części gry piłkarze Barcelony spuścili nieco z tonu - zdobyli tylko jednego gola. Całe spotkanie na ławce rezerwowych spędzili Polacy: Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

Oto co po spotkaniu powiedział Hansi Flick. Trener Barcelony skomentował przyszłość Lewandowskiego

Na pomeczowej konferencji prasowej głos zabrał szkoleniowiec Dumy Katalonii Hansi Flick. Niemiecki trener wypowiedział się m.in. o przyszłość Roberta Lewandowskiego. Napastnik w meczu z Athletikiem oglądał popisy swoich kolegów z ławki rezerwowych.

- Jestem z niego zadowolony. Prezentuje wysoki poziom, wygląda dobrze na treningach, strzela bramki, wypada dobrze na swojej pozycji. Mamy dwóch piłkarzy, którzy mogą grać na tej pozycji i również prezentują wysoki poziom. Nie uważam, że Lewandowski opuści drużynę, wciąż mamy wiele czasu, rozmawiałem z nim, ale zdecydujemy na koniec sezonu - powiedział po meczu z Athletikiem trener Hansi Flick (cytat za fcbarca.com).

Wcześniej informowaliśmy o fatalnych tygodniach Roberta Lewandowskiego. Napastnik w sześciu ostatnich spotkaniach zagrał tylko 120 minut. Zdobył jednego gola, w ostatniej kolejce ligowej z Espanyolem.

FC Barcelona czeka na finałowego rywala. Będzie nim drużyna z Madrytu

Finałowy mecz zaplanowano na niedzielę, 11 stycznia, o godzinie 20. Podobnie jak półfinały odbędzie się na stadionie King Abdullah Sports City w Dżuddzie. FC Barcelona zagra w nim z Realem Madryt lub Atletico Madryt. Półfinałowe spotkanie stołecznych drużyn odbędzie się 8 stycznia.

Będzie to pierwsza szansa na trofeum dla Barcelony w tym sezonie. Superpuchar może zacząć dobrą passę dla piłkarzy Flicka. Duma Katalonii prowadzi bowiem w rozgrywkach La Liga. Ma cztery punkty przewagi nad Realem Madryt.