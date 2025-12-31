19 grudnia Marek Papszun został oficjalnie zaprezentowany jako nowy trener Legii Warszawa. Doświadczony szkoleniowiec trafił do "Wojskowych" z Rakowa Częstochowa, gdzie do samego końca święcił triumfu, m.in. bezpośrednio awansował do 1/8 finału Ligi Konferencji. Wszystko wskazuje na to, że Papszun zabierze ze sobą do Warszawy całą grupę dotychczasowych współpracowników.

Czterech członków sztabu Rakowa pożegnało się z klubem. Jest oficjalny komunikat

Raków Częstochowo 31 grudnia 2025 roku oficjalnie ogłosił zakończenie współpracy z czterema członkami sztabu szkoleniowego. Z zespołem "Medalików" pożegnali się trenerzy Artur Węska, Michał Garnys, Paweł Frelik oraz Łukasz Cebula. Umowy rozwiązano za porozumieniem stron.

- Artur Węska w sztabie Medalików przez ostatnie 1,5 roku pełnił rolę asystenta trenera Marka Papszuna. Michał Garnys przez 6 lat był odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne, a od czerwca 2024 roku był również Head of Performance, zarządzając zintegrowanym sztabem medycznym oraz rehabilitacyjnym. Paweł Frelik, który pełnił obowiązki trenera mentalnego, pracował w Rakowie w latach 2016-2025 z roczną przerwą. Z kolei Łukasz Cebula od początku obecnego sezonu był trenerem analitykiem. Dziękujemy za wkład we wszystkie sukcesy i życzymy powodzenia w dalszej karierze! - czytamy w oficjalnym oświadczeniu klubu na portalu X.

Trenerzy prawdopodobnie dołączą w Legii do Marka Papszuna

Można było się spodziewać, że przyjście Marka Papszuna będzie oznaczać duże zmiany w Legii. Z nowym trenerem nie popracują Arkadiusz Malarz i Grzegorz Mokry. Rozwiązanie umów ze szkoleniowcami w Rakowie prawdopodobnie oznacza ich przyjście do Legii, gdzie będą ponownie pracować z Papszunem. - Przenosiny do Legii przyklepane. Cała czwórka będzie w sztabie Marka Papszuna przy Ł3 - przekazał Piotr Kamieniecki, dziennikarz TVP Sport.

Najdłużej z Rakowem był związany trener Paweł Frelik (2016-2025, z roczną przerwą). Zespół Papszuna zostawił klub z Częstochowy w świetnej formie. Z drugiej strony poważnym wyzwaniem dla nowego szkoleniowca, Łukasz Tomczyka będzie utrzymanie dotychczasowego poziomu klubu.

Przed poważną próbą w Warszawie stanie też sztab Papszuna, który musi uratować Legii sezon. "Wojskowi" w lidze są na przedostatnim miejscu, dzięki niedużym różnicą w tabeli mają jednak szansę nawet na europejskie puchary. Zespół odpadł już z Pucharu Polski i Ligi Konferencji.