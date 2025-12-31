Powrót na stronę główną

Papszun zakasał rękawy! Oto kto dołączy do Legii. "Przyklepane"

Raków Częstochowa tuż przed końcem 2025 roku oficjalnie pożegnał się z czterema członkami sztabu szkoleniowego. Klub opuścili trenerzy Artur Węska, Michał Garnys, Paweł Frelik oraz Łukasz Cebula. Kontrakty rozwiązano za porozumieniem stron. Teraz szkoleniowcy mają trafić do Legii, gdzie ponownie będą współpracować z Markiem Papszunem.
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

19 grudnia Marek Papszun został oficjalnie zaprezentowany jako nowy trener Legii Warszawa. Doświadczony szkoleniowiec trafił do "Wojskowych" z Rakowa Częstochowa, gdzie do samego końca święcił triumfu, m.in. bezpośrednio awansował do 1/8 finału Ligi Konferencji. Wszystko wskazuje na to, że Papszun zabierze ze sobą do Warszawy całą grupę dotychczasowych współpracowników. 

Czterech członków sztabu Rakowa pożegnało się z klubem. Jest oficjalny komunikat 

Raków Częstochowo 31 grudnia 2025 roku oficjalnie ogłosił zakończenie współpracy z czterema członkami sztabu szkoleniowego. Z zespołem "Medalików" pożegnali się trenerzy Artur Węska, Michał Garnys, Paweł Frelik oraz Łukasz Cebula. Umowy rozwiązano za porozumieniem stron. 

- Artur Węska w sztabie Medalików przez ostatnie 1,5 roku pełnił rolę asystenta trenera Marka Papszuna. Michał Garnys przez 6 lat był odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne, a od czerwca 2024 roku był również Head of Performance, zarządzając zintegrowanym sztabem medycznym oraz rehabilitacyjnym. Paweł Frelik, który pełnił obowiązki trenera mentalnego, pracował w Rakowie w latach 2016-2025 z roczną przerwą. Z kolei Łukasz Cebula od początku obecnego sezonu był trenerem analitykiem. Dziękujemy za wkład we wszystkie sukcesy i życzymy powodzenia w dalszej karierze! - czytamy w oficjalnym oświadczeniu klubu na portalu X.

Trenerzy prawdopodobnie dołączą w Legii do Marka Papszuna 

Można było się spodziewać, że przyjście Marka Papszuna będzie oznaczać duże zmiany w Legii. Z nowym trenerem nie popracują Arkadiusz Malarz i Grzegorz Mokry. Rozwiązanie umów ze szkoleniowcami w Rakowie prawdopodobnie oznacza ich przyjście do Legii, gdzie będą ponownie pracować z Papszunem.  - Przenosiny do Legii przyklepane. Cała czwórka będzie w sztabie Marka Papszuna przy Ł3 - przekazał Piotr Kamieniecki, dziennikarz TVP Sport.

Najdłużej z Rakowem był związany trener Paweł Frelik (2016-2025, z roczną przerwą). Zespół Papszuna zostawił klub z Częstochowy w świetnej formie. Z drugiej strony poważnym wyzwaniem dla nowego szkoleniowca, Łukasz Tomczyka będzie utrzymanie dotychczasowego poziomu klubu. 

Przed poważną próbą w Warszawie stanie też sztab Papszuna, który musi uratować Legii sezon. "Wojskowi" w lidze są na przedostatnim miejscu, dzięki niedużym różnicą w tabeli mają jednak szansę nawet na europejskie puchary. Zespół odpadł już z Pucharu Polski i Ligi Konferencji. 

