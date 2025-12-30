Media: Legia mogła zarobić miliony. Teraz zostanie z niczym?

Marek Papszun trafił do Legii Warszawa z zadaniem poprawy wyników, odbudowy zaufania kibiców i przede wszystkim wyciągnięcia drużyny z kompromitującej ją strefy spadkowej, w której spędza przerwę zimową. Czy pomoże mu w tym Kacper Tobiasz? Nowe informacje dotyczące golkipera Legii mogą nie napawać kibiców optymizmem.

Legia straci Tobiasza? Fatalne wieści z Warszawy

"Wciąż nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Kacpra Tobiasza, któremu za kilka miesięcy kończy się kontrakt z klubem. Według naszych informacji od miesięcy nie są prowadzone żadne rozmowy w sprawie jego przedłużenia. To wskazuje, że u Marka Papszuna będzie bronił nowy bramkarz, a Legia znów traci okazję by swojego wychowanka i podstawowego bramkarza sprzedać za miliony" - poinformował portal Meczyki.pl.

Tobiasz w tym sezonie ligowym rozegrał 100% minut, które były możliwe do rozegrania. W 18 spotkaniach przepuścił 21 goli i zachował pięć czystych kont. Jego kontrakt wygaśnie w czerwcu 2026 roku, a to zaś oznacza, że już 1 stycznia będzie mógł podpisać umowę z nowym pracodawcą.

"Latem za Tobiasza pojawiła się konkretna oferta z Samsunsporu. Mało tego! Turcy byli gotowi zapłacić bardzo solidne pieniądze (grubo ponad milion euro) i zostawić Tobiasza na roczne wypożyczenie przy Łazienkowskiej z możliwym przywołaniem go do klubu zimą" - dodał Tomasz Włodarczyk ze wspomnianego wyżej źródła.

Przypomnijmy, że tureckie media wskazywały na zainteresowanie Legii bramkarzem Fenerbahce. Mowa o Irfanie Canie Egribayacie, który stracił skład na rzecz Brazylijczyka Edersona.

Kacper Tobiasz rozegrał dla Legii 135 meczów. Jest wychowankiem klubu.