Piłkarz Lecha zagra w Warszawie. Trener wydał zgodę

Wydawało się, że już latem Kornel Lisman zostanie wypożyczony do któregoś z klubów Betclic 1. Ligi. Zainteresowanie młodym zawodnikiem Lecha wykazywały ŁKS Łódź oraz Wieczysta Kraków. Ci drudzy byli już zdecydowani, by ustalić szczegóły transakcji. Wówczas jednak na drodze do transferu stanął Niels Frederiksen. W Lechu pojawiło się sporo kontuzji, więc szkoleniowiec uznał, iż potrzebuje Lismana.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki z mocnym przesłaniem w sprawie piłkarzy Legii: Współczuję im. Cierpią na tym ich bliscy

Klamka zapadła? Lisman może grać w Warszawie

Teraz sytuacja wygląda inaczej. Do gry wracają kolejni skrzydłowi - Patrik Walemark oraz Daniel Hakans. Frederiksen może także korzystać z Aliego Gholizadeha, Leo Bengtssona oraz Taofeeka Ismaheela.

Według portalu Meczyki.pl, wiele wskazuje na to, że Lisman uda się na wypożyczenie do Polonii Warszawa. Czarne Koszule zajmują 9. pozycję w Betclic 1. Lidze z dorobkiem 30 punktów. Mają taką samą liczbę "oczek" jak plasująca się na 6. miejscu Wieczysta Kraków, ale nie są w strefie barażowej ze względu na gorszy bilans bramek.

Polonia marzy o powrocie do PKO Ekstraklasy. Ostatni raz w najwyższej klasie rozgrywkowej występowała w sezonie 2012/2013.

Dotychczas - właśnie ze względu na urazy kluczowych graczy - Frederiksen stosunkowo często korzystał z Lismana. W sezonie 2025/2026 ten zawodnik rozegrał 20 spotkań w pierwszej drużynie Lecha. Strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę. Frederiksen liczy, że w Polonii Lisman otrzyma sporo minut.

Lech decyduje o wypożyczeniach. Nie tylko Lisman

Wydaje się, że kwestią czasu jest potwierdzenie gry Lismana w barwach warszawskiej Polonii. Wcześniej natomiast Lech wypożyczył do GKS-u Tychy Bartłomieja Barańskiego. Nie można także wykluczyć tego samego typu transferu u Krzysztofa Bąkowskiego.