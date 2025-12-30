Pierwszy transfer rewelacji Ekstraklasy! Prosto z Hiszpanii

Górnik Zabrze przez niemałą część rundy jesiennej zajmował pierwsze miejsce w PKO Ekstraklasie. W końcówce zabrzanie wyraźnie osłabli, zdobywając tylko punkt w ostatnich czterech spotkaniach. Mimo to ich wcześniejszy dorobek pozwolił im udać się na przerwę zimową na pozycji wicelidera. Dotychczas Górnik wygrał dziewięć spotkań, trzy zremisował oraz sześć przegrał. Teraz klub ogłosił pierwsze wzmocnienie.

Nie podbił La Ligi, chce zawojować Ekstraklasę

Do Górnika dołączył Brandon Domingues, który został wypożyczony z Realu Oviedo na pół roku z opcją transferu definitywnego. Francuz latem uparł się na transfer do hiszpańskiej La Ligi. Ostatecznie w Realu Oviedo furory nie zrobił.

Wystarczy wspomnieć, że zagrał tylko jedno spotkanie w Pucharze Króla, a w rozgrywkach ligowych nie było mu dane pojawić się na placu gry.

Z pewnością Domingues ma coś do udowodnienia. To piłkarz, który występuje na pozycji ofensywnego pomocnika. O ile Hiszpanii nie podbił, o tyle wcześniej na Węgrzech potrafił robić różnicę. I to też w pamięci mają władze Górnika. W Debreczynie rozegrał 31 spotkań, w których strzelił 12 goli i zaliczył 3 asysty.

Uniwersalność Dominguesa dodatkową zaletą

Ofensywny pomocnik to nominalna pozycja Francuza, ale jeśli będzie potrzeba, to trener Michal Gasparik może go umieścić także na skrzydle lub w ataku.

Poza Dominguesem - według informacji portalu goal.pl - Górnik jest zainteresowany także sprowadzeniem Jakuba Golińskiego. To utalentowany 20-letni stoper występujący w Chojniczance Chojnice. W przeszłości Goliński był już powoływany do reprezentacji Polski U-20.