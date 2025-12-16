Robert Dobrzycki idzie na całość! Takiego transferu w Polsce jeszcze nie było

Widzew Łódź na przełomie marca i kwietnia tego roku trafił w ręce Rafała Dobrzyckiego. Polski miliarder przejął wówczas większościowy pakiet udziałów i od razu zaczął przebudowę klubu. Latem Widzew dokonał w sumie 21 transferów przychodzących i wydał na nie nieco ponad 8 mln euro. Na niewiele się to zdało, bo zespół po rundzie jesiennej zajmuje 15. miejsce w tabeli Ekstraklasy, czyli tuż nad strefą spadkową. Mimo to Dobrzycki się nie zniechęca i na zimę planuje kolejne, jeszcze kosztowniejsze wzmocnienia.
Nie tak dawno duńskie media informowały, że do Łodzi trafi 10-krotny reprezentant Danii Lukas Lerager. Środkowy pomocnik nie przedłużył kontraktu z FC Kopenhagą i do Widzewa ma dołączyć za darmo jako wolny agent. Z klubem łączeni są także Christopher Cheng z Sandefjord oraz Norman Campbell z Randers FC. Prawdziwą bombą ma być jednak inny ruch.
Tak przynajmniej twierdzi Radosław Majdan. W programie "Misja Sport" w "Przeglądzie Sportowym - Onet" przekazał rewelacyjne wieści. - Teraz mam dla was hita. W Widzewie w tym tygodniu zostanie pobity rekord transferowy. Klub ma wydać na prawoskrzydłowego 5 mln euro. Jest to kolejna przemyślana decyzja, co oznacza, że Robert Dobrzycki idzie nadal razem ze swoimi deklaracjami. Widzew w nowy rok wchodzi ze wzmocnieniami i energią zawodników, którzy przychodzą - powiedział.
Były bramkarz, a obecnie ekspert, nie zdradził, o jakiego zawodnika konkretnie chodzi. Jeśli jednak jego zapowiedzi okażą się prawdą, to Widzew dokona nie tylko najdroższego transferu w swojej historii, ale całej Ekstraklasy. Dotychczasowy rekord należy do Legii Warszawa, która w letnim okienku według doniesień medialnych (nigdy oficjalnie tego nie potwierdziła - red.) wydała 3 mln euro na Miletę Rajovicia.