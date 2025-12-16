Robert Dobrzycki idzie na całość! Takiego transferu w Polsce jeszcze nie było

Widzew Łódź na przełomie marca i kwietnia tego roku trafił w ręce Rafała Dobrzyckiego. Polski miliarder przejął wówczas większościowy pakiet udziałów i od razu zaczął przebudowę klubu. Latem Widzew dokonał w sumie 21 transferów przychodzących i wydał na nie nieco ponad 8 mln euro. Na niewiele się to zdało, bo zespół po rundzie jesiennej zajmuje 15. miejsce w tabeli Ekstraklasy, czyli tuż nad strefą spadkową. Mimo to Dobrzycki się nie zniechęca i na zimę planuje kolejne, jeszcze kosztowniejsze wzmocnienia.

REKLAMA

Zobacz wideo To oni są winni kompromitacji Legii? "Klubowi byłoby łatwiej bez tej osoby"

Majdan odpalił bombę ws. Widzewa. "W tym tygodniu zostanie pobity rekord"

Nie tak dawno duńskie media informowały, że do Łodzi trafi 10-krotny reprezentant Danii Lukas Lerager. Środkowy pomocnik nie przedłużył kontraktu z FC Kopenhagą i do Widzewa ma dołączyć za darmo jako wolny agent. Z klubem łączeni są także Christopher Cheng z Sandefjord oraz Norman Campbell z Randers FC. Prawdziwą bombą ma być jednak inny ruch.

Tak przynajmniej twierdzi Radosław Majdan. W programie "Misja Sport" w "Przeglądzie Sportowym - Onet" przekazał rewelacyjne wieści. - Teraz mam dla was hita. W Widzewie w tym tygodniu zostanie pobity rekord transferowy. Klub ma wydać na prawoskrzydłowego 5 mln euro. Jest to kolejna przemyślana decyzja, co oznacza, że Robert Dobrzycki idzie nadal razem ze swoimi deklaracjami. Widzew w nowy rok wchodzi ze wzmocnieniami i energią zawodników, którzy przychodzą - powiedział.

Były bramkarz, a obecnie ekspert, nie zdradził, o jakiego zawodnika konkretnie chodzi. Jeśli jednak jego zapowiedzi okażą się prawdą, to Widzew dokona nie tylko najdroższego transferu w swojej historii, ale całej Ekstraklasy. Dotychczasowy rekord należy do Legii Warszawa, która w letnim okienku według doniesień medialnych (nigdy oficjalnie tego nie potwierdziła - red.) wydała 3 mln euro na Miletę Rajovicia.